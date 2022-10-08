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故態復萌、沒有改進？強尼戴普因這老毛病惹怒新片導演

記者蘇詠智／即時報導
強尼戴普好不容易再接演新片，卻又鬧出風波。（路透資料照片）
強尼戴普好不容易再接演新片，卻又鬧出風波。（路透資料照片）

本來在好萊塢叱吒風雲的強尼戴普，由於前妻安珀赫德在報紙發表文章、暗指他是「家暴男」而聲勢下滑，事業跌谷底，還被「神鬼奇航」系列、「怪獸與鄧不利多的秘密」等巨片放棄，讓他感嘆自己被好萊塢封殺。今年春天他狀告安珀誹謗，經過一個多月的審訊後，雙方雖然都需要付給對方賠償金，安珀判賠的數字卻是他的好幾倍，被視為他的大勝利，他也接到久違的電影邀約，在法國古裝片「杜巴利夫人」扮演法王路易十五，怎知片子即將殺青，他卻被爆料和自導自演的法國女星梅雯相當不對盤，影響攝製進度。

照理說，「杜巴利夫人」是強尼復出大銀幕的第一炮，他理當格外小心、好好表現，哪知道法國記者貝納蒙提耶透露，強尼與梅雯雖然片中扮演戀侶，戲外卻處不愉快，強尼固然演技精湛、在鏡頭底下渾身是戲，偏偏遲到的毛病改不掉，有時候工作人員早上6點就按照通告時間都到場準備拍攝，他老爺卻不見蹤影，搞得身兼導演的梅雯一肚子火，隔天等到要拍他們的對手戲，強尼出現了，換成梅雯要大家左等右等，諸如此類的情況一再發生，片場氣氛欠佳之餘，外界也對影片成績頗有疑慮。

強尼戴普拍戲不準時，這件事並非在「杜巴利夫人」才頭一次發生，早先他與安珀對簿公堂，提及演藝事業被安珀的誹謗給毀掉，安珀就有舉證他在好萊塢的工作口碑並不特別好，大家都很怕他的遲到問題拖累拍攝，因此有些片子本來屬意他，後來乾脆找別人。沒想到強尼官司大勝後，認為自己應可強勢回歸，再度回到演員身分的第一部片就又鬧得風風雨雨，好萊塢大片是否聞訊打消邀他加入？他能否真的風光再扛商業巨片的大梁？各方都在拭目以待。

梅雯曾獲坎城影展肯定，卻被好萊塢巨星搞得一肚子火。（路透資料照片）
梅雯曾獲坎城影展肯定，卻被好萊塢巨星搞得一肚子火。（路透資料照片）

好萊塢 家暴 導演

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