少女殺手與導演的爭議不倫戀大逆轉？不畏唱衰決定同居

盛傳發生不倫戀的奧莉薇亞懷德（右）和哈利史泰爾斯（左）宣傳電影「別擔心親愛的」。（路透資料照片）

美國女星奧莉薇亞懷德演而優則導，一連拍了「A+瞎妹」與「別擔心親愛的」兩部電影，前者頗獲好評，後者也曾登上一周全美票房冠軍，但她卻因為在拍攝「別」片時爆出和男主角哈利 史泰爾斯過從甚密，甚至疑似還未結束和當時伴侶傑森蘇戴西斯的感情，就急著和哈利在一起，造成軒然大波，更傳女主角佛蘿倫絲普伊對奧莉薇亞感到不滿，彼此關係降至冰點，佛蘿倫絲連宣傳活動都不太想參加。

奧莉薇亞懷德與哈利史泰爾斯的緋聞曾經是八卦 刊物的熱門話題，有雜誌還以封面故事稱各方對這段戀情的觀感太差，讓昔日身為偶像天團「1世代」成員之一、擁有無數少女粉絲的哈利為免影響演藝前途而要和奧莉薇亞分手。隨著片子曾登上一周美國賣座冠軍，他倆也不再遮遮掩掩彼此的關係。英國 「每日郵報」稱奧莉薇亞在替孩子們物色學校，到北倫敦繞了一圈，打算追隨哈利在英國定居，之前都是哈利主動到她在加州的房子相聚。