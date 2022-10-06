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蕭薔出道33年首談緋聞男 自爆「爸爸對朋友很滿意」

記者楊起鳳／即時報導
蕭薔出席公益活動。（圖：AVVJOY提供）
蕭薔出席公益活動。（圖：AVVJOY提供）

有「台灣第一美女」之稱的蕭薔6日出席AVVJOY公益慈善活動，出道33年的蕭大美人果然又冒金句，被問到曾被拍到在加油站和180公分的白臉男十指緊扣約會，如今嫩男安在？蕭美眉脫口答：「還在啊，就是朋友嘛。」吳亞馨登記結婚，她被問是否有將結婚列在計畫中？蕭薔先淡定祝福：「恭喜耶，大美人。」接著則冒出金句：「緣來則應，緣去則不與之攀比。」

因為疫情蕭薔這三年都在台灣，感情也始終無著落，她2016年曾鬆口「有喜歡的人」，隔年就在西湖休息站被直擊跟身高180公分的白臉男十指緊扣約會，今被問嫩男還在嗎？蕭美眉脫口答：「還在啊，就是朋友嘛。」蕭薔自稱單身，她說：「世界上除了女生剩下的就是男生，我們都有異性朋友，有好消息會跟大家講，現在就是沒有啦。感情的事情實在是上天的安排，任何安排都會是最好的。」接下來她將飛上海看看百坪豪宅，在這之前會帶老爸環島旅行，小男友是否當司機？蕭薔一貫閃爍其詞，要身邊總監當司機，但承認爸爸對她的朋友都很滿意。

蕭薔近期除了考到陰瑜伽執照外，還有馬術、潛水等執照，對插花、書法也有心得，得意的說：「我這麼多才多藝，也沒有辦法！」她說游泳「蝶、仰、蛙、自」四種姿式都難不倒她，還因為教練邀請，擔任幼稚園小孩的游泳助教。家長們有發現助教是明星嗎？她說：「我包很緊，沒人知道是我！」

她今以精緻妝容現身，被追問保養秘訣，她搞笑說：「講起來要一小時耶，九個字分享，發現問題找方法解決，就是最好的箴言，每個人的體質生活都不一樣，知道問題在哪就要找方法解決。」

蕭薔(中)出席公益活動。（圖：AVVJOY提供）
蕭薔(中)出席公益活動。（圖：AVVJOY提供）
蕭薔(左)和設計師林薇出席公益活動。（圖：AVVJOY提供）
蕭薔(左)和設計師林薇出席公益活動。（圖：AVVJOY提供）

游泳 疫情 加油站

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