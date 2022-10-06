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好萊塢再傳MeToo 製作人「假拍照真性侵」遭控18罪

中央社／洛杉磯6日綜合外電報導
影集「醫院狂想曲」（Scrubs）製作人和編劇艾瑞克溫伯格（Eric Weinberg）被控犯下多起性侵案。(美聯社)
影集「醫院狂想曲」（Scrubs）製作人和編劇艾瑞克溫伯格（Eric Weinberg）被控犯下多起性侵案。(美聯社)

影集「醫院狂想曲」（Scrubs）製作人和編劇艾瑞克溫伯格（Eric Weinberg）昨天被控犯下多起性侵案，在MeToo反性侵運動浪潮讓好萊塢進行反思過了五年後，他的醜聞才東窗事發。

法新社報導，影集「加州靡情」（Californication）製作人艾瑞克溫伯格於2014年至2019年間涉嫌性侵五名女性，而面臨18項罪名指控。

洛杉磯郡地方檢察長賈斯康（George Gascon）指出：「被告運用他在好萊塢的資歷引誘年輕女性拍照，且涉嫌性侵她們…權勢和影響力會讓一些人遭到腐化，從而去傷害其他人，這往往給被害人造成畢生創傷。」

「紐約時報」（The New York Time）披露好萊塢金牌製片哈維溫斯坦（Harvey Weinstein）涉及性騷的爆炸性調查報導已過了五年時間，如今艾瑞克溫伯格的事跡才東窗事發。

哈維溫斯坦性侵醜聞案成為重要轉折點，全球數以百萬計的婦女開始分享#MeToo標籤，掀起一波反性騷運動，許多國家也衍生出譴責性暴力和地區性性別歧視的相關浪潮。

在紐約遭到定罪後，哈維溫斯坦10月3日又因為在洛杉磯所涉的性侵案件而在當地受審，但他否認所有指控。

賈斯康的辦公室昨表示，影集「醫院狂想曲」製作人和編劇艾瑞克溫伯格2014年曾經在兩個場合接觸女性，並告訴對方自己是攝影師，他被指控後來在洛杉磯住家性侵她們。

賈斯康辦公室的聲明指出：「2017年被告重施故技，將一名年輕女性帶回家並涉嫌性侵她。」

聲明提到，艾瑞克溫伯格又於2018年、2019年分別涉嫌性侵另外兩名女性。

「自從他7月首次被捕以來，已有數十位潛在受害者聯繫執法部門。將徹底調查、仔細查核每一起事件，以便另外提起控訴。」

法新社暫時無法與艾瑞克溫伯格的律師代表取得聯繫。

根據「好萊塢報導」（The Hollywood Reporter），幫艾瑞克溫伯格打離婚官司的律師席佛（Karen Silver）先前曾駁斥相關指控是出於「策略考量」，強調艾瑞克溫伯格「若有必要，會在公開法庭這個唯一重要場合，去處理這些指控」。

艾瑞克溫伯格已獲交保釋放，且被勒令10月25日出庭。

性侵 好萊塢 洛杉磯

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