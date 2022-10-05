張翰「東八區」下架後還有待播劇 赫見當紅男星當配角

張翰(左)與韓星高俊熙主演「夏夢狂詩曲」。（取材自微博）

中國男星張翰自編自製自演的「東八區的先生們」引發對女主角伸鹹豬手、內容歧視 女性等爭議，不僅在豆瓣網評分刷新低，在中國平台最終慘遭下架。而網友發現，張翰還有一部自製自演的劇「夏夢狂詩曲」待播，演員陣容堅強，卻讓網友直喊：「希望不要審過」、「我怕又噁心到」。

「夏」劇早在2016年就拍攝，男演員找來近來火紅、但當年較無知名度的朱一龍演男二，另外還有與張翰合作「一起來看流星雨」打開知名度的朱梓驍，女主角則找來韓星高俊熙演出，另有因「贅婿」受矚目的女星宋軼演出女配角，台灣男星陳奕也有參演此劇。但就是因為女主角人選，受到中國廣電總局限韓令影響，「夏」劇遲遲無法播出，好不容易近期傳出要播出消息，男主角張翰卻臭名纏身，讓中國網友對此劇興趣缺缺。