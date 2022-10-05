裘莉怒控小布有家暴傾向 曾對小孩「掐脖子、打耳光」

安琪莉娜裘莉（左）與布萊德彼特的撫養權官司一打數年仍沒結果。（路透資料照片）

布萊德彼特 與安琪莉娜裘莉 婚變到現在滿6年，彼此間還沒辦法對孩子監護權與財產分配取得共識，近來裘莉對小布 頻出狠招，想要破壞他的慈善形象，最近又有一份法律文件流出，指出裘莉對法院提供更多小布的家暴細節，並對自己的妻小動粗，「他曾掐住其中一名孩子，並賞了另一名孩子耳光」。

根據美媒「綜藝報」指出，先前布萊德提告裘莉，指控裘莉未經同意就出售兩人共有的法國酒莊所有權，裘莉的律師則反駁，當年小布曾要求裘莉要簽下保密協議，不得談論他曾做的種種虐待行為，才會讓酒莊出售的談判破裂，裘莉並再度補充了2016年的飛機衝突事件，提到小布不滿她任何事情都順著小孩，曾一度抓著她頭髮、肩膀用力拉扯，還抓去撞牆。

當時便傳出兒子麥鐸斯想要保護媽媽，反而讓布萊德更為憤怒，作勢上前教訓，裘莉為了保護小孩只得從背後抱住他，但兩人都因此受傷，小孩也因此脫困。

文件並指出，小布還掐住其中一個孩子，並狠賞另一個小孩耳光，其餘小孩則拜託小布趕快停手，甚至有人因此痛哭，裘莉則在文件內最後難過表示，她下飛機後立刻帶走小孩，先前到酒店入住，就是為了讓小孩與丈夫暫時分開，等丈夫消除怒氣，沒想到小布隔天醒來後再度痛罵她，還將她推倒在地。