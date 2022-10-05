具惠善迅速消瘦 釜山影展狂拉性感紗裙怕走光
「花樣男子」韓星具惠善昨出席「春史電影節」開幕，她以一身千鳥格紋超短裙套裝現身，久未露面的她，被網友發現身形似乎腫了一圈，不但雙下巴明顯，裙子也相當緊繃，引發議論，她當時便表示會在釜山影展整理好負面情緒，讓大家看到不一樣的她，如今她穿著黑色蕾絲短裙洋裝，已經變瘦，還露出纖細長腿、豐滿上圍，但似乎因為裙子太短，不停拉裙子怕走光，表情因而有點尷尬。
具惠善發福，她後來也在IG分享了一張自拍照，表示最近因壓力太大，所以胖了不少，並表示在本月5日釜山電影節之前，一定會恢復體態。而她壓力來源可能和愛犬離開有關，她上月發文哀悼：「曾經是我的全部的天使...『馬鈴薯』去了天國。」也感謝喜愛「馬鈴薯」的粉絲，並喊話愛犬「會永遠在我心中奔跑」，讓人看了鼻酸。
因演出「酒鬼都市女人們」走紅的韓善伙則另以白色平口禮服，優雅的造型宛如公主，美麗樣貌吸引不少觀眾注目。本屆影展不僅邀來梁朝偉、劉嘉玲等重量級港星出席，更由柳俊烈、全汝彬共同主持，星光大道上也有金義聖、金奎吏、具惠善、丁一宇、金姝怜陸續走紅毯，星光相當燦爛。
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