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遭兄嫂榨乾813萬美元 韓星朴修弘出庭竟被父親踹到送醫

記者梅衍儂／即時報導
朴修弘4日出庭被父親毆打，被救護車送往醫院。圖／摘自SBS
朴修弘4日出庭被父親毆打，被救護車送往醫院。圖／摘自SBS

51歲南韓知名主持人朴修弘去年在實境節目「我家的熊孩子」透露被親哥騙走上億家產，不僅如此，哥哥還以他的名義購買8張身故險，受益人全是哥哥一家。昨日他出庭和家人對簿公堂，竟被爸爸當眾毆打，他當場呼吸困難昏倒，現場工作人員立刻召來救護車將他緊急送醫。

朴修弘今4日出庭被父親毆打，被救護車送往醫院。圖／摘自SBS
朴修弘今4日出庭被父親毆打，被救護車送往醫院。圖／摘自SBS

朴修弘先前表示哥哥捲走他韓幣116億（約813萬6600美元），但哥哥始終不承認，他搜集資料後將哥哥告上法院，沒想到同時又發現哥哥以他的名義購買8個身故險，受益人全是哥哥一家。

朴修弘30年前入行後，開設個人經紀公司，讓沒有工作的哥哥擔任經紀人，並由兄嫂管理朴修弘的所有演藝收入，不料兄嫂從來沒有給朴修弘應得的合約金，還因為擔心財路斷掉而反對朴修弘結婚，把他當全家人的搖錢樹。

朴修弘今4日出庭被父親毆打，被救護車送往醫院。圖／摘自dispatch
朴修弘今4日出庭被父親毆打，被救護車送往醫院。圖／摘自dispatch

朴修弘的哥哥上月13日被拘捕調查，昨朴修弘出庭準備和被拘留中的哥哥對質，沒想到以證人身分出席的父親，一見面就飆罵「見到爸爸也不打招呼嗎」，不但當庭辱罵朴修弘，威脅要殺害他，還一腳踹了朴修弘的膝蓋。

朴修弘當下反擊喊：「我一輩子都養活了爸爸和家人，怎麼可以這樣對我！」隨即因為呼吸困難昏倒，立刻被救護人員送往醫院。

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