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掌摑風暴後低調夠久了？威爾史密斯12月強勢回歸

記者蘇詠智／即時報導
威爾史密斯（左）與新片「自由路上」導演安東傅夸一起出席試映會。圖／摘自Twitter
威爾史密斯（左）與新片「自由路上」導演安東傅夸一起出席試映會。圖／摘自Twitter

威爾史密斯經過了危及事業與形象的「奧斯卡掌摑風暴」，即將在12月上旬推出新作「自由之路」，各方矚目原本被視為有奧斯卡呼聲強片的這部電影，是否因威爾的行為被影響？他的影迷則喊話：「他是個好人，早該給他機會了。」

威爾史密斯新片「自由之路」有問鼎奧斯卡的雄心。（美聯社）
威爾史密斯新片「自由之路」有問鼎奧斯卡的雄心。（美聯社）

曾經在影壇叱吒風雲的威爾史密斯，從影至今全球總票房累積超過65億美元，近年來雖然聲勢不如以往，人氣還算不差。今年奧斯卡頒獎典禮上他當眾掌摑開他妻子玩笑的克里斯洛克，牴觸歐美一貫的「禁用暴力」主流思潮，造成事業大危機，他不得不低調避風頭，一方面也尋求心理治療，儘管已發表道歉宣言和短片，民調仍顯示討厭他的比例增加，而克里斯洛克不願和他碰面和解，還幾度在自己的脫口秀演出時對他冷嘲熱諷。

威爾史密斯（右）在奧斯卡頒獎典禮上當眾掌摑克里斯洛克，造成事業陷入危機。（路透資...
威爾史密斯（右）在奧斯卡頒獎典禮上當眾掌摑克里斯洛克，造成事業陷入危機。（路透資料照片）

去年就已殺青的「自由之路」，成本高達上億美元，題材聚焦於黑奴冒險逃走、只為與家人團圓，頗有瞄準奧斯卡而來的雄心。威爾目前被奧斯卡主辦單位美國影藝學院下了10年不准出席任何活動的禁令，卻沒有禁止他再角逐小金人，「自由之路」除了在Apple TV+上架外，還將在北美戲院小規模上映，到時就知道觀眾有沒有真心接納自稱已經後悔也認真檢討的威爾。

影片來源：YouTube Apple TV

為了復出幕前順利成功，威爾史密斯也小心規畫每一步，「自由之路」的首場試映會，是作為NAACP（全美有色人種協進會）的活動，不僅與情節有所搭配，也透過該組織的力量營造出正向、有意義的形象，導演安東傅夸曾以「震撼教育」送丹佐華盛頓登上奧斯卡影帝寶座，威爾史密斯雖然不太容易憑「自由之路」再連莊，卻還有機會爭取入圍。

威爾史密斯12月就要藉助Apple的力量回歸幕前。圖／摘自IG
威爾史密斯12月就要藉助Apple的力量回歸幕前。圖／摘自IG

奧斯卡 威爾史密斯 導演

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