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蔡琴驚曝險「耳中風」 有這些症狀要小心

記者梅衍儂／即時報導
蔡琴透露自己的身體狀況。(記者吳致碩/攝影)
蔡琴透露自己的身體狀況。(記者吳致碩/攝影)

蔡琴演唱會「蔡琴在雲門」12月22起將在雲門劇場演出3場，4日擔任藝術總監的林懷民和蔡琴一同出席記者會，蔡琴表示16歲起就是雲門的粉絲，看過許多雲門的經典作品，一接到林懷民的邀請立刻開心答應。而陳文茜日前透露蔡琴罹患怪病，嚴重耳鳴、暈眩。對此，她今表示前陣子的確身體不適，前往神經科就醫後，目前已經痊癒。

蔡琴表示前陣子感到耳悶、暈眩，一開始還去看耳鼻喉科，後來才轉往神經科，她提到自己的症狀最嚴重可能會耳中風，幸好服藥後已經痊癒，不過醫生告訴她若日後情緒激動，會有復發的可能。她近日運動、戒菸，希望身體保持良好狀態。

這次在500人場地演唱，蔡琴笑說非常緊張，因為和觀眾距離非常近；而林懷民見到她的第一句話就是「我希望你聲音是浮起來的」，讓她覺得挑戰性非常高。

林懷民表示，他主動邀請蔡琴共同製作這項節目，蔡琴一向在萬人大場地演出，這回林懷民安排她在席次很少的綠劇場演唱，只有樂隊伴奏，一個人唱到底，要讓觀眾近距離體驗蔡琴的歌唱藝術。

林懷民(左)與蔡琴在記者會合影。(記者吳致碩/攝影)
林懷民(左)與蔡琴在記者會合影。(記者吳致碩/攝影)

林懷民說，走紅數十年的蔡琴依然在進化中，許多唱了上萬遍的老歌，她仍然字字句句推敲咬字和運氣，每次重唱都加入新意，甚至會停下來，重新編曲，讓每首歌都有不同觀點的詮釋。

林懷民說自己是很龜毛的創作者，蔡琴卻比他認真幾百倍。答應合作後，單單選擇曲目就用了兩個月，也兩度到雲門劇場感覺場地，然後召集樂隊到家裡排練，每次8小時，排了十幾次，每次都穿上演出服，高跟鞋，拿著麥克風正式唱。

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這項演出本來排在2021年12月，因疫情延到今年12月，3月裡蔡琴就把樂隊帶到雲門，在搭起的舞台上正式排演。距離演出還有9個月，她就要求自己進入狀況。

「蔡琴在雲門」舞台上蔡琴是唯一的焦點，林懷民沒有為她編舞，而是花時間琢磨她的歌唱與動作的細節，安排她的走位，使劇場維持一定的張力，讓喜歡她的歌迷可以感受她的魅力。!

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