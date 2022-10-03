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早就離了李進良 小禎大方認「身分證配偶欄重新空白」

記者李姿瑩／台北即時報導
小禎盛裝展現女神氣場。圖／三立提供
小禎盛裝展現女神氣場。圖／三立提供

小禎接下三立網路時尚節目「女神在線」，首集找來老朋友梁赫群，改造走鐘的「台灣孔劉」。他們倆今一見面就鬥嘴，梁赫群形容小禎過去背影像哈孝遠，現在改頭換面。小禎也大方承認早就離了李進良，身分證配偶欄空白已2年多。

小禎表示，過去不少好友如庹宗康都說要幫她辦離婚派對，但實際那一天到來，她心情很平靜，只約了幾位好友簡單慶祝。「我覺得很開心，(配偶欄)空白處得來不易。」至於之後如果看到李進良有新歡會介意嗎？她苦笑回答：「不是一路看過來都這樣嗎？我沒差，就是祝福。」

現在女兒Emma也長大了，有時候會直接拿小禎的衣服來穿，李進良也會幫女兒添購行頭，只是品味看在小禎眼裡頗有風塵味。Emma似乎更喜歡小禎的風格，有時直接霸佔老媽衣服，還裝死說：「沒有，那是我的啊！」

最近旅遊即將解封，Emma蠢蠢欲動想去韓國追星，雙管齊下分別拜託李進良、小禎帶她出國。小禎拿女兒沒輒，除了拿成績當交換，也在和李進良討論誰到時候比較有空。梁赫群想起小時候的Emma把他和王力宏、爸爸並列為崇拜對象，小禎一聽沒好氣地說：「我想她男人應該看夠了！」

最近看到大S具俊曄的幸福寫真，小禎頗為悸動，坦言未來「沒有什麼不可能」，言談中依舊相信愛情，也歡迎追求者，只希望最好不是圈內人。「女神在線」每週三晚上21:00 於官方FB+YT播出、Vidol 官網+FB+YT、三立新聞網官網與FB、娛樂星聞FB 共同播出。

小禎故意用花束擋住梁赫群。圖／三立提供
小禎故意用花束擋住梁赫群。圖／三立提供
梁赫群(右)到場恭喜小禎。圖／三立提供
梁赫群(右)到場恭喜小禎。圖／三立提供

王力宏 大S 具俊曄

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