李敏鎬、車銀優摔出前十 「2022亞洲百大美男」揭曉
知名娛樂網站近日舉辦了「THE 100 MOST ATTRACTIVE ASIAN CELEBS 2022」票選活動，一直到30日截止共吸引了超過229萬票，最終冠軍揭曉，由「世界彈」防彈少年團的Jin（金碩珍）奪冠。
然而一般被認為有著雕刻般帥氣外貌的李敏鎬，以及「臉蛋天才」車銀優竟然僅排在第14、第22名，另外值得一提的是，韓國二代團中有名的「顏霸」東海、金賢重這次也出現在前10名中，可見2人顏值經得起時間的淬鍊。以下列出2022年，亞洲百大最具吸引力名人前10名，一起看看有哪些人入榜。
1.Jin（金碩珍，防彈少年團）
2.黃旭熙（Lucas，NCT）
3.肖戰（中國演員，代表作《陳情令》、《餘生，請多指教》）
4.Jimin（朴智旻，防彈少年團）
5.Dimash Kudaibergen（迪瑪希，哈薩克籍歌手，曾參加中國節目《歌手》爆紅）
6.Win Metawin（梅塔文、林漢洲，泰國華裔演員，代表作《因為我們天生一對》、泰版《流星花園》）
7.王一博（中國演員，代表作《陳情令》、《有翡》）
8.金賢重（演員、歌手，SS501）
9.James Reid（詹姆斯里德，菲律賓╴澳洲歌手）
10.東海（Super Junior）
另外第11到第20名，分別是SJ崔始源、CNBLUE鄭容和、SHINee崔珉豪、李敏鎬、NCT Yuta（中本悠太）、BTS柾國、BTS V、Stray Kids 鉉辰、NCT Ten，以及泰國演員瓦奇拉维特·奇瓦雷（Vachirawit Chivaaree）。
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