李敏鎬、車銀優摔出前十 「2022亞洲百大美男」揭曉

李敏鎬（左起）、Jin、車銀優。（圖／取自李敏鎬、Jin、車銀優IG）

知名娛樂網站近日舉辦了「THE 100 MOST ATTRACTIVE ASIAN CELEBS 2022」票選活動，一直到30日截止共吸引了超過229萬票，最終冠軍揭曉，由「世界彈」防彈少年團的Jin（金碩珍）奪冠。

然而一般被認為有著雕刻般帥氣外貌的李敏鎬，以及「臉蛋天才」車銀優竟然僅排在第14、第22名，另外值得一提的是，韓國二代團中有名的「顏霸」東海、金賢重這次也出現在前10名中，可見2人顏值經得起時間的淬鍊。以下列出2022年，亞洲百大最具吸引力名人前10名，一起看看有哪些人入榜。

1.Jin（金碩珍，防彈少年團）

防彈Jin。 圖／擷自Instagram/jin

2.黃旭熙（Lucas，NCT）

Lucas。 圖／擷自Instagram/lucas_xx444

3.肖戰（中國演員，代表作《陳情令》、《餘生，請多指教》）

肖戰。（圖取自微博）

4.Jimin（朴智旻，防彈少年團）

防彈Jimin。 圖／擷自Instagram/j.m

5.Dimash Kudaibergen（迪瑪希，哈薩克籍歌手，曾參加中國節目《歌手》爆紅）

迪瑪希。 圖／擷自微博/迪瑪希

7.王一博（中國演員，代表作《陳情令》、《有翡》）

8.金賢重（演員、歌手，SS501）

10.東海（Super Junior）

另外第11到第20名，分別是SJ崔始源、CNBLUE鄭容和、SHINee崔珉豪、李敏鎬、NCT Yuta（中本悠太）、BTS 柾國、BTS V、Stray Kids 鉉辰、NCT Ten，以及泰國演員瓦奇拉维特·奇瓦雷（Vachirawit Chivaaree）。