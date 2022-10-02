69歲曾志偉吻26歲小模 親上火線回應「只是禮貌」私下不認識
香港娛樂圈大哥大曾志偉交遊廣闊，又是TVB總經理，他最近出席了26歲、來自馬來西亞的辣模黎峇菈生日會，不但與其他來賓一起大唱生日快樂歌，一起拍手同樂，最後更走到壽星的面前主動獻吻，幾乎要雙唇相接，引發外界高度關注，曾志偉隨後出席活動也還原現況，表示親吻「只是禮貌」，私下與對方也並不認識。
影片來源：噓！星聞
港媒報導指出，曾志偉在爆出該事件後，出席「星夢傳奇2」決賽，又被記者問到親吻小模黎峇菈的事件，他毫不閃躲，並直率回應這根本不算是大事，並說當天原本是跟朋友聚餐，結果有人邀他過去跟壽星說生日快樂，他就過去唱了生日快樂歌，再加上送「birthday kiss」也是很正常的事，這就只是禮貌，而且他並不認識黎峇菈，私下並無互動。
黎峇菈則是繼續擺出遊玩照片，心情不受影響，而她還在社群網站上發文感謝曾志偉前來參加自己的慶生會，寫道：「今年和獎門人（曾志偉）一同吹蠟燭，祝我生日快樂，今年的願望是世界和平，沒有仇恨。」外表亮麗的黎峇菈，在香港的人脈不錯，更是香江社交界名人、富商余錦基的乾女兒，是富豪飯局與遊艇派對的熟面孔。
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