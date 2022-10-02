69歲曾志偉吻26歲小模 親上火線回應「只是禮貌」私下不認識

曾志偉（左）在黎峇菈的生日會上當眾獻吻。圖／摘自IG

香港 娛樂圈大哥大 曾志偉交遊廣闊，又是TVB總經理，他最近出席了26歲、來自馬來西亞的辣模黎峇菈生日會，不但與其他來賓一起大唱生日快樂歌，一起拍手同樂，最後更走到壽星的面前主動獻吻，幾乎要雙唇相接，引發外界高度關注，曾志偉隨後出席活動也還原現況，表示親吻「只是禮貌」，私下與對方也並不認識。

影片來源：噓！星聞

港媒報導指出，曾志偉在爆出該事件後，出席「星夢傳奇2」決賽，又被記者問到親吻小模黎峇菈的事件，他毫不閃躲，並直率回應這根本不算是大事，並說當天原本是跟朋友聚餐，結果有人邀他過去跟壽星說生日快樂，他就過去唱了生日快樂歌，再加上送「birthday kiss」也是很正常的事，這就只是禮貌，而且他並不認識黎峇菈，私下並無互動。

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