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布萊德彼特與火辣名模約會 裘莉為這理由不在乎

記者蘇詠智／即時報導
艾蜜莉瑞特考斯基被傳和影壇天王在低調約會中。圖／摘自IG
艾蜜莉瑞特考斯基被傳和影壇天王在低調約會中。圖／摘自IG

布萊德彼特與安琪莉娜裘莉婚變6年，彼此還在為孩子監護權的歸屬與財產分配僵持不下，裘莉這幾個月連出狠招，意圖破壞小布公眾形象，再把在法國的酒莊生意股分賣掉打擊他，小布據稱對於裘莉的奧步早就心裡有數，也不會再被影響心情，已經踏出追尋下一段感情的腳步，被傳和曾在「控制」裡演小三的火辣名模艾蜜莉瑞特考斯基低調約會。

艾蜜莉近來也在和丈夫賽巴斯汀鬧離婚，由於小布跟她各有各的頭痛情況，彼此決定不要太公開交往，對於這段關係也先不抱著太認真的態度，到目前為止，尚未被拍到「確實在一起」的照片。但對於小布一舉一動都很注意的裘莉，當然是逃不過她的法眼，小布和艾蜜莉再低調，風聲也早就傳到裘莉的耳朵裡。然而布裘之間幾乎沒剩多少舊情，裘莉也不會對艾蜜莉吃醋，目前為止，她對這樁新緋聞並不怎麼在意。

根據歐美的娛樂網站所稱，裘莉唯一會注意小布新戀情的時機，就是等他親口承認和新的戀人認真了、想要向孩子們介紹她，裘莉才會覺得有必要審慎處理，畢竟小布如果真的開始一段新感情，一定會對孩子們有影響，也可能對離婚戰的結果有影響，在此之前，他想怎麼談戀愛，都不會影響到裘莉與孩子們的生活，裘莉可以視若無睹。

安琪莉娜裘莉對昔日伴侶的新戀情，並不很在意。（路透資料照片）
安琪莉娜裘莉對昔日伴侶的新戀情，並不很在意。（路透資料照片）

裘莉 小布 布萊德彼特

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