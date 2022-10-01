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安珀赫德自稱沒錢 卻被拍到跟女兒、女友共遊西班牙

記者蘇詠智／即時報導
安珀赫德自稱沒錢付賠償金卻有錢到處旅遊。（路透資料照片）
安珀赫德自稱沒錢付賠償金卻有錢到處旅遊。（路透資料照片）

自從和前夫強尼戴普在美國大打誹謗官司判賠千萬美元、還宣稱自己付不出來之後，安珀赫德的生活仍然沒有如各方預期的捉襟見肘，不但還有辦法再聘請不同的律師爭取上訴，還開始各地走透透度假，之前曾到了以色列的特拉維夫，然後是紐約市郊區著名的富人度假勝地漢普頓，接著又轉往邁阿密逍遙，這幾天則是被拍到在西班牙的度假熱點馬約卡島，同行的還有女友碧安卡和一歲的女兒歐娜佩姬。

安珀赫德因為這場誹謗官司成了全球萬千強尼戴普影迷的眼中釘，她在法庭上作證時的表現，也沒辦法為自己爭取到太多支持。不少人等著看她哭窮、為了錢奔波，只是到現在這一幕都沒出現，大家看到的就是她大陣仗又不邋遢的到各個度假區玩一圈，顯然經濟狀況不如自己稱的困窘。無怪乎，歐美媒體的標題也這麼下：「安珀赫德與女友穿著有型去度假，儘管曾說過沒錢賠償給強尼戴普」 。

也許安珀赫德的行事風格就是與常人不同，愈沒錢賠愈要大手筆花掉，讓外界看到她還是很有心情享受人生。不過網友們就沒那麼容易放過她，有人表示：「她想幹嘛就讓她去吧，至少她可以試著當個好媽媽，不要再分享她的近照了，我們已經看夠了。」馬上有人諷刺道：「所有的一切只為了作秀，自戀狂做任何事都只是想秀給大家看。」另一位網友則稱：「該不會是她去聯絡人家來偷拍的？」更有人嘲諷她手上抱著的女兒，其實是租來拍照炒話題用的。經過了幾個月，安珀赫德的公眾形象並沒有好轉，多數網友提到她還是只有冷嘲熱諷。

安珀赫德想重塑好媽媽形象，網友不領情還繼續嘲諷。圖／摘自IG
安珀赫德想重塑好媽媽形象，網友不領情還繼續嘲諷。圖／摘自IG

紐約市 以色列

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