黃嘉千16年婚姻玩完 現身小巨蛋當眾掩面大哭

黃嘉千在彭佳慧演唱會上突然哭了。記者梅衍儂／攝影

出道25年的彭佳慧相隔5年3度攻蛋，1日晚在台北小巨蛋舉辦「怎樣 Julia / Run Wild」演唱會，這場演唱會原定去年舉行，受疫情 影響延期，彭佳慧今年更積極備戰，除了連備4套服裝，一展努力維持的好身材，更以她的英文名字「Julia」為靈感打造J型舞台。

彭佳慧今晚在台北小巨蛋開唱。記者李政龍／攝影

她以一席粉紅西裝搭配紗裙開場，站在5層樓高的舞台帶來「對面的我」、「訊息」、「太難唱了」等歌，開心說：「小巨蛋、各位朋友大家好，我回來了！真的好想念這樣子，這麼熱情、這麼大聲的聲音！在疫情當中要跟各位相聚在這裡，真的非常不容易！」

在演藝圈擁有好人緣的她，曾國城、楊千霈、周蕙、NONO、艾怡良、黃大煒、林凡、楊千霈、曾國城、黃嘉千 、許傑輝、康康等星友都場聆聽。她唱完「我先請」，在台上和星友一一打招呼，點到黃嘉千時，她說：「黃嘉千，雖然她最近有些低潮，但我們都會陪你，你哭屁啊！」鏡頭拍到黃嘉千不斷用手拭淚，曾有過一次婚姻的彭佳慧，繼續對黃嘉千喊話：「有沒有看到，有志者事竟成，你看我變多漂亮，你有一天也會變漂亮的！希望不久的將來，希望聽到你的好消息。」還當場唱起「分手快樂」：「分手快樂、祝你快樂，你可以找到更好的...」不但黃嘉千又哭又笑，連台下也笑成一片。