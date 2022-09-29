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洪金寶在胡金銓電影跑龍套 跳海10多次最後只出現影子

記者陳建嘉／即時報導
洪金寶回憶當年和胡金銓拍戲的點滴。圖／華映提供
洪金寶回憶當年和胡金銓拍戲的點滴。圖／華映提供

入圍第59屆金馬獎最佳紀錄片的「大俠胡金銓」，是電影大師胡金銓首次正式的紀錄電影。電影整理了胡金銓導演生涯龐大的作品資料，和他一生顛沛起伏的人生故事，國際動作巨星洪金寶也在片中受訪，回憶當年在他的電影跑龍套，從高處跳海一跳就是10幾次，讓他苦笑表示導演應該早點說。

胡金銓是華人影壇最早享譽世界的電影大導演之一，也是華人影壇於坎城影展獲獎的第一人，他的作品不但開創了武俠電影的獨特風格，李安、徐克、王童及吳宇森等導演的作品都受其影響。

影片來源：YouTube 華映娛樂

洪金寶回憶剛出道時，便在胡金銓的電影中從龍套開始演出，漸漸戲份越來越吃重，他回憶胡金銓對畫面要求度極高，演出「忠烈圖」時，被要求要從高處跳海，他來來回回跳了好多次，最後發現導演竟是採用拍攝他影子往下墜的畫面，讓他笑說：「胡導演可以早點告訴我只是拍我的影子！我真的次次用盡全力啊。」

胡金銓對電影有著獨特的洞見和想法，像是不迷信用大明星演員，和他合作過的巨星徐楓和石雋，都是他從街頭發掘而來，石雋便是因為胡金銓見他像古人的模樣，一路追著說服他加入「龍門客棧」的演出，這一追也追出了兩人延續了40多年的師徒之情，石雋也成為知名的銀幕儒俠。

徐楓以「俠女」成為銀幕女俠的代表人物。圖／華映提供
徐楓以「俠女」成為銀幕女俠的代表人物。圖／華映提供

而徐楓以「俠女」成為銀幕女俠的代表人物，冷峻眼神成為她的招牌表情，更成為作品無數的台灣代表性女演員。兩人都是以素人身份被胡金銓相中，一躍成為銀幕巨星，也證明胡金銓的慧眼。

石雋在「大俠胡金銓」中重返當年電影拍攝地。圖／華映提供
石雋在「大俠胡金銓」中重返當年電影拍攝地。圖／華映提供

電影 導演 華人

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