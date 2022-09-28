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張曼玉消失影壇超過10年 名導曝最後一次見面細節

記者陳建嘉／台北－香港連線即時報導
張曼玉當年以「阮玲玉」拿下金馬影后，片中一段獨舞戲特別動人。圖／甲上提供
張曼玉當年以「阮玲玉」拿下金馬影后，片中一段獨舞戲特別動人。圖／甲上提供

名導關錦鵬執導經典傳記電影「阮玲玉」即將在台重映，28日接受台灣媒體聯訪，他坦言已與張曼玉將近10年沒見面，上次是因為出席金馬獎50週年紀念活動，當時就有出席「阮玲玉」活動，不過當時還沒說不拍電影，關錦鵬誇讚張曼玉依舊保養很好，「最近張曼玉出席一個記者招待會，一堆網友說她看起來變老，變憔悴，都不好好照顧自己，但是她都56歲了，一定覺得我才不管這些事了」。

關錦鵬與張曼玉雖多年沒見，但很稱讚她願意遵從屬於自己的生活方式，「她想要專心做音樂、剪接工作，所以拒絕再拍戲，不接觸電影圈，讓自己進入一個新的環境」。關錦鵬提到當初拍攝「阮玲玉」，雖是為了梅艷芳，主要認為梅艷芳與阮玲玉的出身相近，都是童星出身但她當時因不願到大陸拍片而作罷，「我與張曼玉合作過『三個女人的故事』，覺得她很適合，就請她來演了」。

「阮玲玉」有段經典的舞蹈戲，關錦鵬透露張曼玉很早就到上海為角色做準備，並接受專業的交際舞訓練，「她最後一段戲完全沒有哭，還有淺淺一笑，但整體表現得非常憂傷」。張曼玉接到「阮玲玉」時非常開心，但也給自己壓力，更透露他們出發到上海之前，請她連續10天到他的工作室，穿旗袍試著坐著、站著，甚至走路，「她前面就是一個鏡子，讓她去接受自己的形象。」

此次「阮玲玉」重映除了4K修復，還是片長較長的導演版，關錦鵬說當年首映會聽到很多椅背的「啪啪聲」（指觀眾離場），所以電影公司覺得片子需要修短一點，之後才把刪去的場景加回片中。至於結尾阮玲玉遺書中的「人言可畏」近年被質疑真偽，他說當年拍片做資料收集時就曾聽聞，但認為探討真假沒有太大意思。

提到昨天公布的金馬獎入圍名單，關錦鵬直說很高興看到許多香港的年輕導演獲得提名，「現在的電影環境不像8、90年代資源那麼多，幸好香港政府有獎金資助，包括首部作品、薪火相傳等計畫，方方面面都看到他們去爭取政府資源」。

關錦鵬也透露，自己正在弄劇本，是講香港跟台北的故事，「其實一直很希望能跟張孝全合作，所以男主角的形象方方面面有點按照孝全的形象去寫。」至於看中張孝全哪個特質？他羞答「我覺得他很性感，我當年看『盛夏光年』，第一次覺得他厲害！」更透露目前劇本已有第一稿，希望有個訂稿之後再給他看，「這個是我的意願啦，希望跟他合作很久了！」

關錦鵬下部電影主要會在香港、台灣取景。圖／甲上提供
關錦鵬下部電影主要會在香港、台灣取景。圖／甲上提供

張曼玉 電影 香港

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