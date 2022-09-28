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恐怖片是家庭事業？凱文貝肯女兒從小就超迷

記者陳建嘉／即時報導
凱文貝肯的女兒蘇西貝肯在「微笑」飾演片中女主角蘿絲。圖／UIP提供
凱文貝肯的女兒蘇西貝肯在「微笑」飾演片中女主角蘿絲。圖／UIP提供

恐怖片「微笑」找來凱文貝肯女兒蘇西貝肯，飾演片中女主角「蘿絲」，她說恐怖電影對她來說根本就是家族事業，因為父親演過多部恐怖驚悚片，「我爸是個恐怖片狂粉，所以我很小就開始喜歡這類電影，到現在都還很愛。」

蘇西貝肯在影集「東城奇案」、「漢娜的遺言」細膩的演出備受讚譽，「微笑」中的蘿絲是她演藝生涯迄今最重大的角色，她表示這個角色在心理和生理上都對她產生了影響。「老實說剛開始拍攝時，我沒想到會對我造成這麼大的影響，飾演這個角色相當耗費體力，因為你的身體無法區別演戲和現實，但說真的，我不覺得有什麼東西能為這樣的表演經驗做準備。」

導演帕克菲恩說他著手編寫、導演自己的長片處女作「微笑」時，心裡懷著更遠大的目標，「我想拍一部讓人從頭到尾都充滿恐慌的電影。」他希望找一位可以發揮片中兼具戲劇和恐怖元素張力的女演員，蘇西是完美的選角。

菲恩表示：「蘇西貝肯與生俱來的溫暖和與人交流的天賦正是塑造一名善解人意心理師的必備特質，她的演技完美捕捉生活正臨崩潰瓦解的人所呈現出的情緒和焦慮，我想她的首次主演表現會是近年來最令人驚豔的。」

蘇西也形容，「微笑」是一部緊張懸疑的心理恐怖片。「我飾演一個在生活中承受著很多痛苦的女人，一次目睹了工作上發生的慘案之後，被迫面對陰魂不散的超自然威脅，」她表示：「片中那些笑容真的是太可怕了，當你看到與正常情況完全相反的東西時，比如說散發著恐怖氛圍、令人心裡發寒的微笑，絕對會深深烙印在你腦海裡，不用懷疑，這些笑容在你走出戲院後，還會糾纏你很長一段時間。」「微笑」將於9月30日在台上映。

「微笑」導演帕克菲恩認為蘇西貝肯可以發揮電影中戲劇和恐怖元素張力的演員，是完美的...
「微笑」導演帕克菲恩認為蘇西貝肯可以發揮電影中戲劇和恐怖元素張力的演員，是完美的選角。圖／UIP提供

電影 導演 心理師

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