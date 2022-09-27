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休傑克曼金鋼狼回歸？「死侍3」爆2024年見

記者陳建嘉／即時報導
萊恩雷諾斯宣布「死侍3」喜訊，休傑克曼驚喜登場並答應再扮「金鋼狼」。圖／摘自推特
萊恩雷諾斯宣布「死侍3」喜訊，休傑克曼驚喜登場並答應再扮「金鋼狼」。圖／摘自推特

苦等4年，萊恩雷諾斯主演「死侍3」終於再度釋出新消息，萊恩雷諾斯發布推特影片，宣布雖然先前的聖地牙哥動漫展、D23博覽大會，都沒有現身宣布「死侍3」的相關消息，如今他覺得時間已經到了，才打算公布最新消息，但也搞笑表示目前沒有任何進度，不過影片最後出現大爆點，5年前卸下「金鋼狼」身分的休傑克曼竟從畫面背後走過，萊恩詢問「休，你要再扮一次金鋼狼嗎？」休傑克曼則爽快回應：「好啊。」並宣布「死侍3」將於2024年9月6日上映。

影片一出，立刻引起網友極大騷動，萊恩雷諾斯向來愛開玩笑，但今天並非愚人節，萊恩對於自身招牌作「死侍」系列的宣傳也處理得小心翼翼，看來可信度極高，由於「死侍3」前導海報畫面有「金鋼狼」的狼爪代替「3」，讓人更為好奇，但仍有待萊恩宣布進一步消息。

「死侍3」由尚恩李維執導，他與萊恩雷諾斯已合作過「脫稿玩家」、「超時空亞當計畫」等兩部電影，此為3度合作，編劇則一樣是雷特瑞斯和保羅韋尼克，也將會是迪士尼併購福斯之後，首部發行的「死侍」電影，由於漫威電影宇宙會先在2024年7月上映「雷霆特攻隊」，代表短短2個月又要上映漫威電影「死侍3」，至於10月則將遇到強敵「小丑2」，兩大經典R級漫改電影的對決也勢必為一大看點。

萊恩雷諾斯宣布「死侍3」將於2024年9月6日上映。圖／摘自推特
萊恩雷諾斯宣布「死侍3」將於2024年9月6日上映。圖／摘自推特
萊恩雷諾斯宣布「死侍3」將於2024年9月6日上映。圖／摘自推特
萊恩雷諾斯宣布「死侍3」將於2024年9月6日上映。圖／摘自推特

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