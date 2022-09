Jennie裸照事件後首現身 哽咽畫面曝光「別讓我哭」

韓國超人氣女團BLACKPINK 成員Jennie與天團防彈少年團成員V疑似私照持續外流,日前更是有疑似Jennie的裸身泡澡照曝光,所屬公司YG娛樂從未正面回應,不少粉絲相當擔心Jennie的情況,認為公司沒有保護好藝人的隱私 。日前Jennie出席簽名會時,更被捕捉到一度哽咽,讓粉絲相當心疼。

BLACKPINK於25日舉辦簽名會,現場聚集大批粉絲,就有歌迷在推特 上分享上台時和Jennie打氣的話,歌迷對Jennie說「不管你做什麼我們都會一直在你身邊幫你加油,你只需要抬頭挺胸看著前方,像從前那樣帥氣就好了」,歌迷表示Jennie當時聽完,回了句「不要讓我哭」,並眼眶泛紅哽咽,這一幕也被現場其他粉絲的鏡頭捕捉到。

而歌迷都在猜,Jennie很可能是受到最近確駭客曝光私照的事件,心情大受影響,希望公司能有所作為,讓Jennie不要再受傷害。 Jennie。圖/摘自IG

A fan told Jennie that whatever she does, we will always be by her side supporting her and that she should always look forward and just be “Jennie”. And Jennie said “don’t make me cry” pic.twitter.com/tTDh3PNaUt