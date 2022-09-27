Jennie裸照事件後首現身 哽咽畫面曝光「別讓我哭」

Jennie日前在簽名會上被粉絲捕捉到哽咽的一幕。圖／摘自推特

韓國超人氣女團BLACKPINK 成員Jennie與天團防彈少年團成員V疑似私照持續外流，日前更是有疑似Jennie的裸身泡澡照曝光，所屬公司YG娛樂從未正面回應，不少粉絲相當擔心Jennie的情況，認為公司沒有保護好藝人的隱私 。日前Jennie出席簽名會時，更被捕捉到一度哽咽，讓粉絲相當心疼。

BLACKPINK於25日舉辦簽名會，現場聚集大批粉絲，就有歌迷在推特 上分享上台時和Jennie打氣的話，歌迷對Jennie說「不管你做什麼我們都會一直在你身邊幫你加油，你只需要抬頭挺胸看著前方，像從前那樣帥氣就好了」，歌迷表示Jennie當時聽完，回了句「不要讓我哭」，並眼眶泛紅哽咽，這一幕也被現場其他粉絲的鏡頭捕捉到。

而歌迷都在猜，Jennie很可能是受到最近確駭客曝光私照的事件，心情大受影響，希望公司能有所作為，讓Jennie不要再受傷害。 Jennie。圖／摘自IG