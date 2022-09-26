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高速吸引口技成絕響...拓也哥病逝 享年47歲

記者李姿瑩／即時報導
拓也哥已於日前過世，享年47歲。圖／摘自推特
拓也哥已於日前過世，享年47歲。圖／摘自推特

以高超口技揚名台灣的日本奇人拓也哥，驚傳已於日前過世，享年47歲。本名井口拓也的拓也哥，近年苦於糖尿病和新冠肺炎，先是小腿截肢，後來又因病情不穩，被送入ICU急救，最終不敵病魔，於9月16日過世。

拓也哥在日本經營同志酒吧，因為出色的「口技」獲邀上模仿「矛盾大對決」的成人版節目，和AV天王清水健當眾對決，成功讓清水健繳械，因此一夕爆紅，還獲得到台灣上通告的機會。

但近年他健康亮紅燈，2018年就因糖尿病截肢腳趾，後來在IG上自曝病情惡化，已經將小腿截肢。上個月他發推特報告自己正在住院，後來再也沒有更新，家人已經發出聲明，證實他在月中病逝。

拓也哥英年早逝，曾和他合作電影「沙西米」的波多野結衣、李康生都相當不捨，今天陸續發聲追悼。

波多野結衣po出當年和拓也哥在台灣的合照，難過表示不會忘記一起在台灣工作的點點滴滴。

李康生表示：「聽到拓也哥過世的消息真的很驚訝也很難過，雖然我們拍過沙西米，然後宣傳的時候又見面，之後有去日本他的店裡找他過一次，短短的幾面之緣而已，但是我覺得只要有他在的地方現場就一片歡樂，他真的是一個可愛的人，也為知道他認識他的人帶來很多快樂，希望他能夠好好的去天上做快樂天使。」

日本 糖尿病 天使

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