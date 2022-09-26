這項台灣小吃太美味 安七炫認真形容竟無人猜出

安七炫現在已經是韓流始祖代表人物。圖／愛貝克思提供

韓流始祖代表安七炫最近發行新專輯「Eyes On You」，做為出道26年的紀念。現在的他不只是藝人，還身兼SM娛樂的理事，忙到相隔17年才再度發行個人正規專輯。他沒忘記台灣粉絲，跨海接受台灣媒體訪問，仔細回答所有問題，並傳遞對台粉的思念。

42歲的安七炫過去是H.O.T.成員，即便資歷深厚，這次的新專輯還是讓他吃了不少苦頭，光是「Bucket List (Feat. Heritage)」這首歌就錄製超過2個月才完成。因為很久沒有公開唱跳，他不敢大意，私下接受長時間的一對一舞蹈練習，要讓自己回到最佳的表演狀態。

現在他的工作角度和過去不再相同，必須考量公司的經營和收益。他公開自己的職責包括批准內部重要案件、參與音樂製作相關等企畫，「如果有機會，我想創立音樂製作相關的新部門，展開向公司推薦各種音樂的業務。」而師弟NCT的動態也是他關注的重點，非常看好這組充滿潛力的男團。

安七炫不讓自己被年紀和年資所限，始終保持充滿熱情的心態。看到韓流熱潮席捲全球，安七炫坦言：「我覺得非常驕傲同時也有些擔心。擔心是因爲雖然現在發行專輯出道會受到全世界的關注，但隨之而來的壓力或責任感可能會成為不少負擔。」

他說：「我想告訴後輩們，現在能在全世界的舞台活動，從某種角度來看是很幸運的，雖然相應的也會有很多困難，但希望後輩們能在困難的情況下保持感恩的心，更加積極地對待。現在正在活動中的後輩們的努力，最終會使得自己成為未來出道的後輩們非常感謝的前輩，所以即使困難重重，也希望後輩們能克服困難開展各種活動。」

對公司的後輩們，他也想說幾句心裡話：「首先感謝後輩們信任公司，我認為這個信任不僅對我們公司後輩們的發展有很大的幫助，而且對後輩們創作更好的音樂也有很大的幫助。作為前輩我想告訴大家，活動過程中隨時都有可能遇到困難，希望後輩們能考慮到克服危機後的積極結果。艱難的時刻總會出現在我們身旁，只要你戰勝那些瞬間，它的結果就會非常珍貴。後輩們在為全世界的粉絲活動，在不少方面也會更加辛苦，希望每當這時能盡量多考慮一些積極的部分。」

安七炫不諱言先前和後輩同台時，多少有些尷尬，而且自己的聲音和出道時相比已經明顯改變，不再那麼尖細和新鮮活潑，有些事情現在也不容易做到。他欣然接受歲月造成的結果，謙稱外貌也改變不少，「感覺和以前不一樣了」。幸好他不是易胖體質，靠著長期爬山、多走路努力維持體態，平時也有補充保健食品，過去偷懶不做的保養，現在全都認真執行。