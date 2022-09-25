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蕾哈娜重磅回歸 明年將登上超級盃中場秀舞台

中央社╱即時報導
流行樂天后蕾哈娜（Rihanna）將在明年2月登上超級盃中場秀。(路透)
流行樂天后蕾哈娜（Rihanna）將在明年2月登上超級盃中場秀。(路透)

Apple Music於25日宣布，流行樂天后蕾哈娜（Rihanna）將在明年2月重返舞台，登上每年都吸引大量觀眾收看的年度運動盛事超級盃美式足球賽中場秀。

綜合法新社和路透報導，超級盃（Super Bowl）主要贊助商Apple Music在推特發布蕾哈娜單手持橄欖球的照片，並附文表示：「蕾哈娜將於2023年2月12日登上由Apple Music首度主辦的超級盃中場秀舞台。」

超級盃是美式足球中最大的賽事，將於2月12日在亞利桑那州格倫代爾（Glendale）的州立農業體育館（State Farm Stadium）舉行。

現年34歲的蕾哈娜和職業美式足球聯盟（NFL）也轉發同一張照片。

出生於巴貝多、本名為羅賓．蕾哈娜．范提（Robyn Rihanna Fenty）的蕾哈娜，暫時放下音樂事業，近年來專注於她的美妝品牌Fenty Beauty。

2022年超級盃中場秀請到嘻哈傳奇大佬Dr. Dre、史努比狗狗（Snoop Dog）和阿姆（Eminem）等人。2021年則由加拿大音樂人威肯（The Weeknd）領銜表演，2020年由2位拉丁裔女歌手珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）和夏奇拉（Shakira）聯手動感演出。

Apple Music本月宣布，將取代百事可樂（Pepsi）成為超級盃中場秀主要贊助商，有報導指出Apple Music與NFL簽署5000萬美元的協議。

超級盃 Apple 足球

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