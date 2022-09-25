蕾哈娜重磅回歸 明年將登上超級盃中場秀舞台

流行樂天后蕾哈娜（Rihanna）將在明年2月登上超級盃中場秀。(路透)

Apple Music於25日宣布，流行樂天后蕾哈娜（Rihanna）將在明年2月重返舞台，登上每年都吸引大量觀眾收看的年度運動盛事超級盃 美式足球 賽中場秀。

綜合法新社和路透報導，超級盃（Super Bowl）主要贊助商Apple Music在推特發布蕾哈娜單手持橄欖球的照片，並附文表示：「蕾哈娜將於2023年2月12日登上由Apple Music首度主辦的超級盃中場秀舞台。」

超級盃是美式足球中最大的賽事，將於2月12日在亞利桑那州格倫代爾（Glendale）的州立農業體育館（State Farm Stadium）舉行。

現年34歲的蕾哈娜和職業美式足球聯盟（NFL）也轉發同一張照片。

出生於巴貝多、本名為羅賓．蕾哈娜．范提（Robyn Rihanna Fenty）的蕾哈娜，暫時放下音樂事業，近年來專注於她的美妝品牌Fenty Beauty。

2022年超級盃中場秀請到嘻哈傳奇大佬Dr. Dre、史努比狗狗（Snoop Dog）和阿姆（Eminem）等人。2021年則由加拿大音樂人威肯（The Weeknd）領銜表演，2020年由2位拉丁裔女歌手珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）和夏奇拉（Shakira）聯手動感演出。

Apple Music本月宣布，將取代百事可樂（Pepsi）成為超級盃中場秀主要贊助商，有報導指出Apple Music與NFL簽署5000萬美元的協議。