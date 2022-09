高以翔冥誕揭銅像女友缺席 2天後發文：病到失聲...

高以翔(左)與女友Bella。圖/截圖自IG

22日是高以翔冥誕,親友在前一天於他長眠的墓園揭開一比一紀念銅像,包括黑人 陳建州、毛加恩、藍鈞天等好友都到場,而他生前的女友Bella卻缺席,直到24日才終於更新IG,用英文發文,透露自己這幾天生了一場嚴重的病,甚至「失聲」,並表示自己無論是身體還是精神上都需要好好休息、調整。

BellaPO了一張風景圖,並用英文發文:「Got really sick the passed few days, completely lost my voice, and just really needed a good long rest physically & mentally... to realign myself, and let myself feel what I needed to feel.」

此外,Bella也同時在限時動態上PO出作家Alex Elle的一段文字,內容描述,年紀愈大,愈相信快樂可以打破創傷的循環,幸福就是治癒的方式,正忽視打破這個循環會帶來的艱難及疲憊,就像故意選擇毫不猶豫地微笑和愛一樣簡單。

雖然Bella的發文都並未明確提及高以翔,但看似仍未完全從失去愛人的傷痛中走出。高以翔去世近3年,過去幾年在他冥誕當天,Bella都會特地發文懷念。