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高以翔冥誕揭銅像女友缺席 2天後發文：病到失聲...

記者杜沛學／台北即時報導
高以翔(左)與女友Bella。圖／截圖自IG
高以翔(左)與女友Bella。圖／截圖自IG

22日是高以翔冥誕，親友在前一天於他長眠的墓園揭開一比一紀念銅像，包括黑人陳建州、毛加恩、藍鈞天等好友都到場，而他生前的女友Bella卻缺席，直到24日才終於更新IG，用英文發文，透露自己這幾天生了一場嚴重的病，甚至「失聲」，並表示自己無論是身體還是精神上都需要好好休息、調整。

BellaPO了一張風景圖，並用英文發文：「Got really sick the passed few days, completely lost my voice, and just really needed a good long rest physically & mentally... to realign myself, and let myself feel what I needed to feel.」

此外，Bella也同時在限時動態上PO出作家Alex Elle的一段文字，內容描述，年紀愈大，愈相信快樂可以打破創傷的循環，幸福就是治癒的方式，正忽視打破這個循環會帶來的艱難及疲憊，就像故意選擇毫不猶豫地微笑和愛一樣簡單。

雖然Bella的發文都並未明確提及高以翔，但看似仍未完全從失去愛人的傷痛中走出。高以翔去世近3年，過去幾年在他冥誕當天，Bella都會特地發文懷念。

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