裘莉再被揭真面目？狠心介入布珍婚姻 奪愛兼搏上位

安琪莉娜裘莉（右）被揭用盡各種手段要搶走布萊德彼特。（路透資料照片）

布萊德彼特與安琪莉娜裘莉 婚變到現在滿6年，彼此間還沒辦法對孩子監護權與財產分配取得共識，近來裘莉對小布 頻出狠招，想要破壞他的形象、增加自己的勝算，卻沒料到一舉一動也被旁人看在眼裡，過往她如何使盡心機、從珍妮佛安妮絲頓身邊奪走小布的手段也再次被攤在公眾眼前。

早先曾擁有八卦刊物「Us」雜誌和「滾石」雜誌的資深媒體人楊溫納曾在個人回憶錄中透露第一張偷拍到布裘戀情的照片、後來作為該期「Us」雜誌封面照，是裘莉偷風報信，設計該刊的狗仔攝影拍到的。而今，「國家詢問報」加碼爆料，稱裘莉當年早就鎖定小布為目標，不惜一切要把他搶到自己手邊，不見得純粹是覺得彼此合拍電影真的擦出火花，也包括算準和好萊塢最受矚目的話題紅星之一小布在一起，自己要上報刊雜誌會容易很多，對於演藝事業絕對是大加分，況且可以突顯自己比「美國甜心」珍妮佛安妮絲頓更具有吸引力，對於個人這塊招牌的經營有很大的加持，因而各種手段齊出，一點也不在意是否讓珍妮佛受到傷害。

裘莉（中）被曝通報狗仔偷拍到照張照片，要公開打擊珍妮佛安妮絲頓（右上）。圖／摘自Us

當年各方都知道小布極想和珍妮佛生兒育女，珍妮佛卻遲遲沒有行動，「國家詢問報」稱裘莉於是利用柬埔寨養子麥杜斯，不斷接近小布，拉近彼此的距離，相信愛孩子的小布絕對會被麥杜斯打動。然後再部署「Us」雜誌拍到她和小布約會的明顯證據，公然給予珍妮佛安妮絲頓一記重擊，接下來布珍的婚姻果然走不下去，小布如願向她靠過來。

但諷刺的是，裘莉曾經花盡全力搶來的小布，她也能鬧翻，而翻臉之後就是直接當成敵人，昔日恩義完全不顧，她故意匿名控告FBI ，想把和小布在私人飛機上起衝突、被她定位為「家暴事件」可是FBI認定證據不足而撤銷的舊案再次鬧上檯面，好藉由她在證詞中不斷抨擊小布是如何醉後失控、對她和孩子們動粗，搞壞他的形象。歐美刊物已經分析過，裘莉眼看外界仍然對小布由衷喜愛，他的形象始終沒有壞掉，就怒火中燒，更燃起摧毀小布的鬥智。

布萊德彼特（左）與安琪莉娜裘莉合作「史密斯任務」時就成為她的獵物。（路透資料照片）

不過「國家詢問報」也稱，小布知道了過去這麼多內幕後，對裘莉有如真實版黑魔女的心機深惡痛絕，打定主意要迎戰到底，不會讓她好過，彼此間會不會比強尼戴普對決安珀赫德還要激烈？各方等著瞧。