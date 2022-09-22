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小丑女拍「阿姆斯特丹」超驚恐 混亂拍攝不停全靠警察

記者陳建嘉／即時報導
瑪格蘿比亮麗現身「阿姆斯特丹」紐約世界首映。圖／迪士尼提供
瑪格蘿比亮麗現身「阿姆斯特丹」紐約世界首映。圖／迪士尼提供

懸疑片「阿姆斯特丹」正馬不停蹄地展開全球宣傳，上週在紐約舉行世界首映，包括導演大衛歐羅素、克里斯汀貝爾、「小丑女」瑪格羅比與約翰大衛華盛頓，影帝勞勃狄尼洛等人一同出席，瑪格一吐真言、直呼上戲時「驚恐又興奮」，上節目宣傳時，也透露導演「從不喊卡」，竟由警察殺青本片。

影片來源：YouTube 二十世紀影業

首映會映後座談則由大衛歐羅素的老搭檔、喜劇天王班史提勒擔任主持，史提勒回憶26年前和歐羅素合作「挑逗、性、遊戲」，當場爆料他的「混亂拍攝手法」，「我記得他刻意製造混亂感，以擺脫創作電影的陳腔濫調」，瑪格當場附和：「真的是獨一無二的經驗，每天上戲時都不知道會是如何、要拍怎樣的戲，令人既萬分驚恐又無比興奮！」之後受訪還透露最後一天拍到超時，是警察前來阻止代替他喊殺青。

瑪格與約翰大衛華盛頓也形容彼此和貝爾的「鐵三角」組合「天衣無縫」，華盛頓說：「他們的專業、謙遜與熱忱，以及探究事實與追根究柢的精神，令我們輕而易舉產生化學效應。」瑪格補充：「每當大家都十分投入創作時，彼此之間的連結就會油然而生。」皆為首度與歐羅素合作的兩人，也笑稱為彼此「同病相憐」的支柱，不過入戲後就會享受其中。

已與大衛歐羅素連續合作「派特的幸福劇本」、「瞞天大佈局」和「翻轉幸福」的重量級影帝勞勃狄尼洛，這次四度和他合作依然讚不絕口：「用決心和熱情都不足以形容他的竭力致志，只要他一出手，肯定不同凡響！」「阿姆斯特丹」將於10月7日在美上映。

克里斯汀貝爾及妻子西碧布拉齊克一同出席「阿姆斯特丹」世界首映。圖／迪士尼提供
克里斯汀貝爾及妻子西碧布拉齊克一同出席「阿姆斯特丹」世界首映。圖／迪士尼提供
瑪格羅比（中）回憶拍攝「阿姆斯特丹」的拍攝過程，直呼「驚恐又興奮」。圖／迪士尼提...
瑪格羅比（中）回憶拍攝「阿姆斯特丹」的拍攝過程，直呼「驚恐又興奮」。圖／迪士尼提供

警察 導演 電影

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