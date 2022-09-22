豬哥亮離世5年 竟還不斷有新拍廣告冒出 內有玄機

豬哥亮走了5年，兒子用電腦特效還原父親，還接拍廣告。圖／謝順福提供

豬哥亮走了5年，竟然還有新接拍廣告出現，兒子謝順福說，拜科技所賜，他著父親衣冠模仿，頸部以上用電腦動畫修成豬哥亮，再找人模仿他的聲音完成拍攝，「當時還買了公車、計程車廣告全城跑，接下來我還接了其他廣告會陸續出現。」

影片來源：YouTube 豬哥 亮了

過去綜藝大哥離世，作品就不再出現。唯豬哥亮例外，走了多年，綜藝作品還不時被拿出來重播多年，謝順福說，有一台是將不同的集數組合、剪接成新的版本反覆播，另一台，是把古裝單元抽出來獨立播，而這些版權都屬於電視台，播再多次，謝家人也不會有任何進帳。但先前一支豬哥亮的手遊廣告引起觀眾注意，裡面竟加入新的時效訊息，謝順福坦言，「很多人看了嚇一跳，懷疑是他走之前拍的，其實是新的，我很開心這麼做。」

謝順福說，他拿的酬勞和老爸天差地別，但他懂父親的表演模式，經過修圖後幾乎一模一樣，「就像電影 『星際大戰』中的莉亞公主，人走了，影像仍能出現在電影裡。」

豬哥亮都走了5年，此舉不怕遭批評？「台灣有一陣子在炒罵靠爸族、啃老族，我聽了很氣，我57歲了，根本是全台最老的靠爸族，我人生有很多職業，製作人、作詞曲人，而最光榮的頭銜，是『豬哥亮的兒子』，目的是想幫父親繼續把歡樂帶給大家，之後新的廣告，不會是手遊，會是其他產品。」