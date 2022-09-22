我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

這7項「意外」的商品 好市多竟然也有

最新申報資料：川普百萬律師費由支持者捐款埋單

許仁杰與女星假戲真做 正宮親友罵「開老婆車載小三」

記者陳慧貞／即時報導
許仁杰(左)、謝京穎拍「黃金歲月」傳假戲真做。圖／民視提供
許仁杰(左)、謝京穎拍「黃金歲月」傳假戲真做。圖／民視提供

昔日「星光幫」歌手許仁杰爆出與同劇女星謝京穎假戲真做，但就在雙方各自發表聲明嚴正否認後，正宮好友卻看不下去，紛紛跳出來爆料，包括「沒錢辦婚禮欠老婆100多萬」、「開老婆車」、「住老婆租的房子」，友人更爆料，連許仁杰開車載謝京穎出門被開罰單，竟也是老婆付罰款，狂轟他：「到底是怎樣的人，可以做到這種地步」，許仁杰聲明中吐露仍為這段婚姻努力，但據亞希周遭朋友透露，亞希目前已找律師準備打離婚官司。

被爆不倫緋聞後，許仁杰在千字文中吐露，婚後家中財務都由太太亞希掌管處理，但因疫情工作停擺，才發現這兩年來「收入與花費完全不成正比」，戶頭所剩無幾，於是決定將財務收回自己管，未料，此番言論遭共同友人看不下去，痛罵他：「你質疑她花掉你的錢，她嫁給你整整3年半，你們經歷的結婚生小孩，你只有穩定工作1年半，你只記得自己工作的時候賺得（的）錢，你沒工作的時候呢？不用花錢嗎？」

許仁杰發千字文，細數與妻「為錢爭吵」導致婚姻觸礁原因，未料老婆的親友紛紛跳出來為她發聲，指責許仁杰欠亞希100多萬，一個月只給女方1萬元當家用，還需拿收據「報帳核銷」，親友們陸續在社群平台留言嗆許仁杰「分居還要搶走家電、家具」，但無論親友們說得義憤填膺，亞希至今尚未出聲。

針對外界傳聞不斷，許仁杰透過經紀人回應，表示「夫妻事，只有我們兩人知道，各界人士均沒有跟我們一起生活過，盼望兩人的事就我與太太直接溝通，願有一天能圓滿解決我們自己的事情，謝謝大家。」

社群 疫情 緋聞

上一則

陳喬恩沒事就網購 回家傻眼…「鑽包裹山」進門

下一則

豬哥亮離世5年 竟還不斷有新拍廣告冒出 內有玄機

延伸閱讀

陳喬恩沒事就網購 回家傻眼…「鑽包裹山」進門

陳喬恩沒事就網購 回家傻眼…「鑽包裹山」進門
許瑋甯分享19歲嫩照 嘆膠原蛋白消失 網：炫耀文無誤

許瑋甯分享19歲嫩照 嘆膠原蛋白消失 網：炫耀文無誤
認了3年婚姻觸礁 許仁杰被爆祕戀謝京穎

認了3年婚姻觸礁 許仁杰被爆祕戀謝京穎
柯佳嬿嘆「人生有限」 預告下個階段「無法隨心所欲」

柯佳嬿嘆「人生有限」 預告下個階段「無法隨心所欲」

熱門新聞

胡彥斌上綜藝疑似被打馬賽克，網友狂猜是不是出事了。（取材自微博）

胡彥斌是下一個李易峰？節目遭打碼、作品傳下架

2022-09-19 02:30
胡慧中曾在70年代與林青霞、胡因夢、林鳳嬌並列「台灣四大美女」。(取材自微博)

胡慧中22歲女兒 TVB兼職追星夢

2022-09-15 02:20
虞書欣(左)、王鶴棣主演的「蒼蘭訣」。(取材自微博)

「蒼蘭訣」淒美片頭曲是Faye唱的 驚人巧合起雞皮疙瘩

2022-09-17 19:22
梅根在伊麗莎白二世女王的葬禮上落淚，近來生活中也頗多不如意。（路透資料照片）

班珍不甩梅根 哈利夫婦在美名流界吃不開

2022-09-20 13:45
狗仔爆料內容。 (取材自微博)

時間管理大師？男星遭爆「一夜見3女」 正牌女友是歌手

2022-09-15 17:26
張翰(上)與王曉晨拍床戲被認為動作猥瑣。（取材自微博）

爭議不斷…張翰床戲磨蹭女主角雙腿間 網轟猥瑣噁心

2022-09-14 17:56

超人氣

更多 >
川普及三子女遭詹樂霞提控 恐被逐出紐約州

川普及三子女遭詹樂霞提控 恐被逐出紐約州
Fed鮑爾說了什麼讓市場驚慌？就是這5大重點2大訊息

Fed鮑爾說了什麼讓市場驚慌？就是這5大重點2大訊息
房價減速 鮑爾：曾火熱的美國房市恐迎來「艱難修正」

房價減速 鮑爾：曾火熱的美國房市恐迎來「艱難修正」
美3大銀行承諾：若北京因侵台遭制裁 將退出中國

美3大銀行承諾：若北京因侵台遭制裁 將退出中國
伊州13.37億兆彩得主 終於現身領獎

伊州13.37億兆彩得主 終於現身領獎