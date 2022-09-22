許仁杰與女星假戲真做 正宮親友罵「開老婆車載小三」

許仁杰(左)、謝京穎拍「黃金歲月」傳假戲真做。圖／民視提供

昔日「星光幫」歌手許仁杰爆出與同劇女星謝京穎假戲真做，但就在雙方各自發表聲明嚴正否認後，正宮好友卻看不下去，紛紛跳出來爆料，包括「沒錢辦婚禮欠老婆100多萬」、「開老婆車」、「住老婆租的房子」，友人更爆料，連許仁杰開車載謝京穎出門被開罰單，竟也是老婆付罰款，狂轟他：「到底是怎樣的人，可以做到這種地步」，許仁杰聲明中吐露仍為這段婚姻努力，但據亞希周遭朋友透露，亞希目前已找律師準備打離婚官司。

被爆不倫緋聞 後，許仁杰在千字文中吐露，婚後家中財務都由太太亞希掌管處理，但因疫情 工作停擺，才發現這兩年來「收入與花費完全不成正比」，戶頭所剩無幾，於是決定將財務收回自己管，未料，此番言論遭共同友人看不下去，痛罵他：「你質疑她花掉你的錢，她嫁給你整整3年半，你們經歷的結婚生小孩，你只有穩定工作1年半，你只記得自己工作的時候賺得（的）錢，你沒工作的時候呢？不用花錢嗎？」

許仁杰發千字文，細數與妻「為錢爭吵」導致婚姻觸礁原因，未料老婆的親友紛紛跳出來為她發聲，指責許仁杰欠亞希100多萬，一個月只給女方1萬元當家用，還需拿收據「報帳核銷」，親友們陸續在社群 平台留言嗆許仁杰「分居還要搶走家電、家具」，但無論親友們說得義憤填膺，亞希至今尚未出聲。

針對外界傳聞不斷，許仁杰透過經紀人回應，表示「夫妻事，只有我們兩人知道，各界人士均沒有跟我們一起生活過，盼望兩人的事就我與太太直接溝通，願有一天能圓滿解決我們自己的事情，謝謝大家。」