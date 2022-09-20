班珍不甩梅根 哈利夫婦在美名流界吃不開

梅根在伊麗莎白二世女王的葬禮上落淚，近來生活中也頗多不如意。（路透資料照片）

從英國到美國重建生活的哈利 王子與妻子梅根 ，在英國已經人氣欠佳、一堆民眾不歡迎他們回來，而他們在美國的人際關係，似乎也不如想像中風光。根據「Globe」雜誌，梅根希望和一堆自家美國的明星與名流結交，不料他們一個比一個勢利眼，難搞之餘也沒有多餘的力氣理她，她幾乎是連連碰壁。

「Globe」稱梅根和哈利曾有機會與珍妮佛洛佩茲 及她當時的未婚夫A-Rod來個4人約會，那時看似相談甚歡，梅根自以為與珍妮佛洛佩茲已是朋友，現在珍妮佛已嫁給舊情人班艾佛列克，哈利滿期待與班變成好哥兒們，和梅根都對班珍很感興趣，列為爭取交友的主要目標。

不料班珍直接把他們三振出局，連8月的豪華婚禮都沒邀他們出席。「Globe」報導中指珍妮佛洛佩茲根本不把梅根放在眼裡，覺得她就是個運氣好、嫁給皇親國戚的C咖，簡直跟好萊塢超級大牌如自己與班，完全沒得比，連理都懶得理，若是哪一天碰到了，在面對面的情況下，珍妮佛還會假裝跟梅根很融洽，但梅根休想真的變成珍妮佛的朋友。