風暴過後情不變？威爾史密斯慶祝妻子51歲生日

威爾史密斯（右）與潔妲蘋姬經過奧斯卡掌摑風波後，感情似未生變。（路透資料照片）

威爾史密斯 自從在奧斯卡 頒獎典禮上當眾掌摑克里斯洛克後，形象跌到谷底，對於事業的傷害尚難以估計。18日是他妻子潔妲蘋姬的51歲生日，潔妲蘋姬特地發布短片在社群網站上，只見威爾一臉笑容陪在她身邊，她則感謝親朋好友的愛，度過愉快的一天。

威爾史密斯夫婦這半年來，心情如洗三溫暖，從奧斯卡典禮後、威爾被千夫所指，一度離家去尋求精神治療，根據民調機構的結果顯示，在事件後喜歡他的比例沒有明顯增加，討厭他的比例卻顯著升高。外傳克里斯洛克是因為執意開潔妲蘋姬理平頭的玩笑，而忽略她是因生病掉髮才理平頭，激怒威爾上台打人，潔妲蘋姬的人氣下滑程度比起威爾，有過之而無不及。

經過了這場大風暴，威爾與潔妲蘋姬看似感情未生變，目前威爾希望觀眾真心原諒他對克里斯動粗、讓他的事業能再度從谷底爬升。據媒體報導，他和蘋果 合作的新片「Emancipation 」試映後傳出好口碑，觀眾尤其沒因為是他主演而對片子或是他的演技有負面評價，使蘋果開始考慮讓這片在今年推出、好加入明年的小金人爭奪戰。