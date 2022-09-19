女星嫁豪門為兒辦周歲宴 場地高級超浮誇

劉伊心(右)精心布置周歲宴場地。圖／典華提供

台灣藝人劉伊心與「老虎牙子」董事長林志隆，婚後感情甜蜜，18日在台北大直典華盛大舉辦二寶Wing的周歲宴。劉伊心表示，「本來預定是在Wing兩個月大時辦雙滿月派對，但因為疫情 考量，一延再延，現在終於辦成了總算了結心願！」

即使疫情攪局，周歲宴的場地反而更接近劉伊心希望的樣子，因為延期，大直典華有充裕的時間將空間重整，多出木質風室內空間，恰巧吻合動物叢林主題。

劉伊心為了兒子周歲宴精心打造現場環境，室內以粉色花朵系為主題驚豔全場，另外還有叢林動物風，搭配鞦韆舞台，讓小孩玩的不亦樂乎。草地區域現場擺放露營木棧板、可愛小帳棚，成為賓客打卡拍照聖地。

另外賓客享用的candy bar，原料皆是特地從法國空運而來，為慶祝新生兒滿周歲，講求「純粹」。劉伊心笑說，為了這場活動她花的心思比自己的婚禮還多，不止打造美食 甜點饗宴，劉伊心另外打造小孩遊樂天堂，現場還請來DJ、魔術師、吹糖人，要賓客直呼不用擔心小孩的太棒了！現場還準備泡泡機跟仙女棒，讓在場嘉賓無論年齡都能賓至如歸。