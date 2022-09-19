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貝克漢家婆媳大戰 傳貝嫂懷疑媳婦純為炒知名度入門

記者蘇詠智／即時報導
傳維多莉亞貝克漢懷疑媳婦想利用兒子。（路透資料照片）
傳維多莉亞貝克漢懷疑媳婦想利用兒子。（路透資料照片）

由昔日「足球金童」大衛貝克漢與前「高貴辣妹」維多莉亞組成的家族，近來被傳陷入分裂風暴，原因是維多莉亞和長子布魯克林的新婚妻子妮可拉佩茲處不來。

傳兩人從婚禮之前就有衝突，婚禮上正式開戰，到現在更彼此視對方如空氣；布魯克林寧可待在美國、陪在妻子身邊，也不願和父母、弟妹一起度假，外界好奇究竟家財萬貫又漂亮的妮可拉，到底哪裡讓婆婆看不順眼？

總是被外界批評「臭臉」、「難搞」的維多莉亞，被傳就算親家的財產是他們貝克漢一家的3倍多，仍懷疑妮可拉是為了炒知名度，才嫁給她的寶貝兒子，很擔憂布魯克林落得被利用後甩掉的傷心下場。

「Heat」雜誌稱，維多莉亞與大衛最初見到妮可拉覺得很放心，因為妮可拉是億萬豪門千金，不會覬覦貝克漢家的財產，本來還認為是上天掉下來的完美媳婦。

不料，時間一久，維多莉亞就覺得妮可拉是看上「貝克漢」這塊大招牌，才貼著布魯克林不放，還認為妮可拉過去有錢歸有錢，雖然也在「變形金剛4」等影片演出，知名度卻不算高，但在成為布魯克林的女友之後，名氣如坐火箭般飛漲，還短期內登上「VOGUE」封面兩次。

維多莉亞自認苦心經營「貝克漢」這個品牌多年，不容旁人染指，至於憑什麼一個家裡比貝克漢家有錢好幾倍的人要來巴著他們不放，她才不管，就是覺得自己被人欺負了。

而妮可拉也不像是省油的燈，在雜誌訪問中，她透露母親對婚禮的規畫出力很大，直接當維多莉亞不存在。英國媒體稱維多莉亞故意在婚禮上，搶走妮可拉指定要與布魯克林共舞時搭配的歌曲，變成新郎和母親跳舞時的配樂，氣得妮可拉一度大怒衝出婚禮現場。媳婦嬌貴、婆婆霸道，這場戰爭只怕還有得打。

布魯克林貝克漢（左）與妻子妮可拉佩茲出雙入對。圖／摘自IG
布魯克林貝克漢（左）與妻子妮可拉佩茲出雙入對。圖／摘自IG
妮可拉佩茲被傳與夫家不和。（路透資料照片）
妮可拉佩茲被傳與夫家不和。（路透資料照片）

布魯克林 足球 風暴

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