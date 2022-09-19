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曾發誓「有小三就自盡」 伊能靜老公被拍到與女親暱握手

記者陳慧貞／即時報導
秦昊與友人聚會，席間握著一名女子的手。圖／摘自搜狐微博
秦昊與友人聚會，席間握著一名女子的手。圖／摘自搜狐微博

女星伊能靜2015年與小10歲中國男星秦昊再婚，並在隔年以47歲「高齡」生下愛女「小米粒」，夫妻兩婚後不僅恩愛如初，秦昊的演藝事業更是大漲，伊能靜可謂「旺夫運」極佳，但近日秦昊卻被拍在一場飯局中，與一名女子聊天、親暱握手，隨後伊能靜到場，並與該女碰杯，顯見3人熟識，但對照8年前秦昊過去曾發過的誓言「有小三我就自己殺了自己」，引發網友熱議。

伊能靜、秦昊夫妻恩愛。圖／摘自微博
伊能靜、秦昊夫妻恩愛。圖／摘自微博

據中媒「搜狐娛樂」報導，秦昊日前和朋友到餐廳聚會，席間他與隔著一個座位的女子聊天，後來女方將手靠在桌上，秦昊竟伸手握上去，就這樣聊著聊著好一陣子才鬆開，隨後伊能靜也抵達用餐，先是搭著老公的肩和眾人打招呼，接著還舉杯與該名女子碰杯，看來彼此是認識的朋友，而飽餐一頓後，秦昊則摟著伊能靜離開，返回酒店。

伊能靜、秦昊在飯後摟著對方離開。圖／摘自搜狐微博
伊能靜、秦昊在飯後摟著對方離開。圖／摘自搜狐微博

夫妻兩雖有年齡差距，不過，伊能靜凍齡有方，身材、容貌仍如少女，秦昊當年就曾公開承認老婆是自己童年的偶像，自認一生中做最對的事就是當演員，才得以認識伊能靜、抱得佳人歸，求婚時，更在好友見證下發誓：「我絕對不會有小三，有小三我就自己殺了自己」。

伊能靜到場參加聚會。圖／摘自搜狐微博
伊能靜到場參加聚會。圖／摘自搜狐微博

對於被拍與女牽手照，網友分析：「應該是握手」，還有人指：「會不會是在算命？」更認為從照片看「像在安慰」，直呼：「又不是小學生，碰手就當在一起」。

小米

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