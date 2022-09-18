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田馥甄演唱會命運多舛 2場喊卡護歌迷 損失千萬台幣

記者林士傑／即時報導
田馥甄(Hebe)顧慮安全，緊急取消「一一」世界巡演高雄站兩場演出。(圖：何樂音樂提供)
田馥甄(Hebe)顧慮安全，緊急取消「一一」世界巡演高雄站兩場演出。(圖：何樂音樂提供)

田馥甄（Hebe）上周重感冒失聲，4場「一一」世界巡演延期至本周五登場，第二場演出期間因地震緊急暫停15分鐘，18日又遇全台連環震，花東地區也傳出災情，她緊急宣布取消18日以及19日兩場演出，全面開放退票，損失粗估上千萬。

演唱會主辦單位宣布：「因近日全台地震頻繁，經主辦單位與藝人團隊審慎開會後，為顧及現場觀眾、演出團隊及所有工作人員安全，忍痛宣告取消田馥甄『一一巡迴演唱會』高雄站9月18日（日）、9月19日（一）共兩場演出，造成諸多不便請見諒，相關退票手續將陸續於拓元售票系統與社群公告。」

Hebe的這四場演出命運多舛，原定5月登場遇到新冠肺炎疫情爆發，緊急延到中秋連假，萬萬沒想到開演前罹患腸胃型感冒，總彩排當天失去大部分的聲音，她說：「儘管緊急使用類固醇急救，仍掌握不了自己的聲音。」團隊火速決定延後一周舉行，讓她好好養病，但因事發突然引來罵聲，Hebe發文表示：「我真誠地接受，充分地理解，也願意支持著大家，如果不再願意支持這場演出。」

距離上回「一一」巡演台北站時隔2年，她調整歌單並且打造全新7套華服，首場演出相當順利，閨密Ella隻身到場相挺；17日第二場韓團TWICE台灣成員周子瑜到場朝聖，晚間9點41分地牛翻身，剛好她下台換裝，場燈全亮廣播緊急暫停，15分鐘之後Hebe才登台，表示面對大自然力量只能謙卑再謙卑，透露：「謝謝我的換衣大隊，剛下去脫完衣服就地震了，所以我要裸體這樣跑出來嗎？」

台東池上今天下午2點40分發生芮氏規模6.8地震，她在下午3點半忍痛透過社群發表「一一」2場演出取消聲明，粉絲多半表達支持，也有第二場觀眾表示看見高空器材搖晃碰撞出聲響真的很可怕，謝謝她將觀眾安全擺在優先，好姐妹Selina留言打氣：「這一波好幾折，很心疼。安全第一，剛剛高鐵也都停駛了。雖然很捨不得，但還是希望一切平安無事。」

田馥甄(Hebe)「一一」世界巡演高雄站命運多舛。(圖：何樂音樂提供)
田馥甄(Hebe)「一一」世界巡演高雄站命運多舛。(圖：何樂音樂提供)
田馥甄(Hebe)「一一」世界巡演有許多舞台機關。 (圖：何樂音樂提供)
田馥甄(Hebe)「一一」世界巡演有許多舞台機關。 (圖：何樂音樂提供)

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