貝克漢家婆媳戰 老二羅密歐向大哥喊話 大哥仍只護愛妻

貝克漢夫妻（右起）與大兒子布魯克林一向非常親密，會一起出席活動。（路透資料照片）

英國 知名度僅次於王室的貝克漢一家，近來正在上演「婆媳大戰」，傳前「高貴辣妹」維多莉亞和曾演出過「變形金剛4」的億萬豪門千金媳婦妮可拉佩茲不對盤，積怨深到讓大兒子布魯克林 裡外不是人，被愛情沖昏頭的布魯克林，決定挺愛妻、疏遠爸媽，讓一直跟他很親密的維多莉亞相當傷心，也先主動示好，想要化解彼此的歧見，而布魯克林卻還是只站在妮可拉這一邊。貝克漢家的老二羅密歐，日前發布了布魯克林結婚時自己與父兄來陪在他身旁的黑白照，寫道：「沒有什麼比家人更重要。」被視為向大哥溫情喊話，老媽維多莉亞也很快以一串紅心表情符號來回應，顯然很贊同羅密歐這則圖文的訴求。

不過真正需要理解這則圖文意義的布魯克林，還沈醉在新婚甜蜜中，被妮可拉治得服服貼貼，在限時動態中發了妮可拉精心打扮後的照片，寫道：「絕對是我的天使 ，是我完整的世界。」眼裡只看得到妮可拉，妮可拉之外的其他人，在他的世界都沒有立足之地。