我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭反攻告捷 密利：不確定俄國如何應對

女王國葬各國元首限搭公車 但拜登可搭座車 惹毛許多人

貝克漢家婆媳戰 老二羅密歐向大哥喊話 大哥仍只護愛妻

記者蘇詠智／即時報導
貝克漢夫妻（右起）與大兒子布魯克林一向非常親密，會一起出席活動。（路透資料照片）
貝克漢夫妻（右起）與大兒子布魯克林一向非常親密，會一起出席活動。（路透資料照片）

英國知名度僅次於王室的貝克漢一家，近來正在上演「婆媳大戰」，傳前「高貴辣妹」維多莉亞和曾演出過「變形金剛4」的億萬豪門千金媳婦妮可拉佩茲不對盤，積怨深到讓大兒子布魯克林裡外不是人，被愛情沖昏頭的布魯克林，決定挺愛妻、疏遠爸媽，讓一直跟他很親密的維多莉亞相當傷心，也先主動示好，想要化解彼此的歧見，而布魯克林卻還是只站在妮可拉這一邊。貝克漢家的老二羅密歐，日前發布了布魯克林結婚時自己與父兄來陪在他身旁的黑白照，寫道：「沒有什麼比家人更重要。」被視為向大哥溫情喊話，老媽維多莉亞也很快以一串紅心表情符號來回應，顯然很贊同羅密歐這則圖文的訴求。

不過真正需要理解這則圖文意義的布魯克林，還沈醉在新婚甜蜜中，被妮可拉治得服服貼貼，在限時動態中發了妮可拉精心打扮後的照片，寫道：「絕對是我的天使，是我完整的世界。」眼裡只看得到妮可拉，妮可拉之外的其他人，在他的世界都沒有立足之地。

布魯克林幾個月來始終沒有再跟爸媽、弟妹們見面，心已經被岳家眾人牢牢抓住，貝克漢夫婦倘若不再快點跟妮可拉和解，要是彼此撕破臉，布魯克林絕對會毫不猶豫地站在妮可拉這邊。

羅密歐貝克漢發布大哥結婚時與父親、弟弟的合照，強調家人比什麼都重要。圖／摘自IG
羅密歐貝克漢發布大哥結婚時與父親、弟弟的合照，強調家人比什麼都重要。圖／摘自IG
布魯克林貝克漢對妻子妮可拉佩茲毫無招架之力，愛得難以自拔。圖／摘自IG
布魯克林貝克漢對妻子妮可拉佩茲毫無招架之力，愛得難以自拔。圖／摘自IG

布魯克林 天使 英國

上一則

狗仔別再亂？「花邊教主」主動發布孕照有苦衷

延伸閱讀

不打疫苗 紐約市教育局裁員最多

不打疫苗 紐約市教育局裁員最多
華策會健康博覽會 協助民眾獲取資源

華策會健康博覽會 協助民眾獲取資源
唱反調…貝克漢排13小時見女王遺容 兒和兒媳發滾床照

唱反調…貝克漢排13小時見女王遺容 兒和兒媳發滾床照
曾獲女王頒勳章 貝克漢低調排隊13小時 走向靈柩難忍落淚

曾獲女王頒勳章 貝克漢低調排隊13小時 走向靈柩難忍落淚

熱門新聞

胡慧中曾在70年代與林青霞、胡因夢、林鳳嬌並列「台灣四大美女」。(取材自微博)

胡慧中22歲女兒 TVB兼職追星夢

2022-09-15 02:20
劉德華與好友杜汶澤決裂。（取材自微博）

曾邀他當伴郎 杜汶澤揭與劉德華「結仇內幕」

2022-09-12 02:26
李易峰。 圖／摘自微博

粉絲千萬、不缺女人…男星為何要嫖娼？「合常理」

2022-09-13 19:00
網友爆料李易峰在海口拍戲時，嫖妓玩選妃遊戲，更貼出他在挑選觀賞成人動畫的照片。(取材自微博)

李易峰私密床照瘋傳 爆選妃「一次玩8P」嫖過未成年

2022-09-11 22:08
狗仔爆料內容。 (取材自微博)

時間管理大師？男星遭爆「一夜見3女」 正牌女友是歌手

2022-09-15 17:26
何超雲近日爆出結婚喜訊。(取材自Instagram)

富二代、男星都掰掰 33歲「賭王千金」低調嫁消防員

2022-09-13 07:07

超人氣

更多 >
台灣918大震威力有如8顆原子彈 花蓮受困4人救出

台灣918大震威力有如8顆原子彈 花蓮受困4人救出
威廉哈利率女王孫子女守靈 只聽見他們的腳步聲

威廉哈利率女王孫子女守靈 只聽見他們的腳步聲
「蒼蘭訣」淒美片頭曲是Faye唱的 驚人巧合起雞皮疙瘩

「蒼蘭訣」淒美片頭曲是Faye唱的 驚人巧合起雞皮疙瘩
企業裁員、人事凍結…矽谷「黃金時代」不復返？

企業裁員、人事凍結…矽谷「黃金時代」不復返？
長新冠釀缺工 美「大離職潮」來了

長新冠釀缺工 美「大離職潮」來了