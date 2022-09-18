狗仔別再亂？「花邊教主」主動發布孕照有苦衷

布蕾克萊佛莉（左）和老公萊恩雷諾斯每隔兩年就添個寶寶。圖／摘自IG

日前才在「富比世 」舉辦的「權力女性峰會」上首度公開懷孕消息的「花邊教主」布蕾克萊佛莉，在IG貼出各種不同的大肚子照片，包括和老公「死侍」萊恩雷諾斯、和姊姊羅蘋萊佛莉以及與好姊妹泰勒絲的合照等，這麼做其實有特殊目的，原來她家外面已有10多位狗仔攝影 埋伏，她和孩子們都不堪其擾。

好萊塢狗仔一向為拍到精彩畫面、都沒在管當事人的心情，無孔不入的程度常讓名流與明星大動肝火。布蕾克在孕肚圖文寫道：「這裡是我真正的懷孕照片，然後等在我家外面只為了有畫面的11個人，可以放過我了，你們嚇到我和我的孩子了。」布蕾克很感謝取消追蹤曝光兒童照片帳號的網友，呼籲大家都有力量可以對抗他們，顯然還是對自己與小孩的隱私 被破壞而耿耿於懷。