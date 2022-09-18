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狗仔別再亂？「花邊教主」主動發布孕照有苦衷

記者蘇詠智／即時報導
布蕾克萊佛莉（左）和老公萊恩雷諾斯每隔兩年就添個寶寶。圖／摘自IG
布蕾克萊佛莉（左）和老公萊恩雷諾斯每隔兩年就添個寶寶。圖／摘自IG

日前才在「富比世」舉辦的「權力女性峰會」上首度公開懷孕消息的「花邊教主」布蕾克萊佛莉，在IG貼出各種不同的大肚子照片，包括和老公「死侍」萊恩雷諾斯、和姊姊羅蘋萊佛莉以及與好姊妹泰勒絲的合照等，這麼做其實有特殊目的，原來她家外面已有10多位狗仔攝影埋伏，她和孩子們都不堪其擾。

好萊塢狗仔一向為拍到精彩畫面、都沒在管當事人的心情，無孔不入的程度常讓名流與明星大動肝火。布蕾克在孕肚圖文寫道：「這裡是我真正的懷孕照片，然後等在我家外面只為了有畫面的11個人，可以放過我了，你們嚇到我和我的孩子了。」布蕾克很感謝取消追蹤曝光兒童照片帳號的網友，呼籲大家都有力量可以對抗他們，顯然還是對自己與小孩的隱私被破壞而耿耿於懷。

布蕾克與萊恩結婚至今共生了3個女兒，據「Us」雜誌報導，兩人都期待第4胎能是個兒子，不過若又是女兒也不會不高興，一切聽從上天的安排。有一點倒是能讓他們自行掌握，那就是他們的小孩分別都差了2歲，按照固定的節奏在增加，這是他們認為最妥善的步驟。萊恩和布蕾克都熱中養兒育女，外人看到家中超過2個小孩就覺得已太過熱鬧，他們還是願意再生，享受陪伴孩子們的時光。

布蕾克萊佛莉（右）與泰勒絲是交情很好的朋友。圖／摘自IG
布蕾克萊佛莉（右）與泰勒絲是交情很好的朋友。圖／摘自IG
布蕾克萊佛莉主動發布大肚子照片，背後有原因。圖／摘自IG
布蕾克萊佛莉主動發布大肚子照片，背後有原因。圖／摘自IG
布蕾克萊佛莉已經懷孕，即將第4度當媽。圖／摘自IG
布蕾克萊佛莉已經懷孕，即將第4度當媽。圖／摘自IG
布蕾克萊佛莉（左）和老公萊恩雷諾斯都期待能生個兒子。圖／摘自IG
布蕾克萊佛莉（左）和老公萊恩雷諾斯都期待能生個兒子。圖／摘自IG

富比世 隱私 攝影

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