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不甘認輸 珍妮佛安妮絲頓、莎拉潔西卡派克槓上了？

記者蘇詠智／即時報導
莎拉潔西卡派克演戲、擔任製作人都曾獲艾美獎肯定。圖／摘自imdb
莎拉潔西卡派克演戲、擔任製作人都曾獲艾美獎肯定。圖／摘自imdb

在演藝圈發展，就很難不招惹是非，尤其在充滿耳語與留言的好萊塢，儘管各做各的，還是有可能會被媒體炒作「不和」話題，就像莎拉潔西卡派克與珍妮佛安妮絲頓。

表面上來看，兩人根本井水不犯河水，然而各自的代表作「慾望城市」和「六人行」都是以紐約為背景的喜劇影集，也都在時尚界有一定的地位，甚至年紀也沒差很多，因而在八卦刊物的描繪中，彼此隱約有心結，也不覺得對方能跟自己相提並論，剛巧近年來她們分別有新戲「慾望城市：華麗下半場」與「晨間直播秀」推出，都不走傳統的電視台管道，前者在HBO Max，後者在Apple TV+，都是影音串流平台，誰才是串流影集女王，只有收視上比一比才能見分曉。

根據「國家詢問報」，珍妮佛安妮絲頓一直不覺得莎拉傑西卡派克多有才華，而莎拉潔西卡派克也不認為珍妮佛是和自己同等級的女星，兩人都希望自己的戲新一季上架後收視能壓倒對方，兩齣戲則可望都在明年的春天推出新的內容。

不過，兩齣戲的官方都還未宣布最新一季上檔日期，現在就開始炒作女主角之間的心結，未免有點太捕風捉影。珍妮佛和莎拉潔西卡分別都是金球、艾美獎雙料視后，只是莎拉潔西卡獲獎次數較多，同時也曾因身為「慾望城市」製作人得到最佳喜劇影集艾美獎，理論上比純粹都以演出獲獎的珍妮佛要略勝一籌，不過珍妮佛的吸金實力大贏，據估計目前身家約為3億2000萬美元，莎拉潔西卡的財產約為1億5000萬美元。

除了個人比一比之外，「晨間直播秀」另有奧斯卡影后瑞絲薇絲朋、另一位艾美獎視后的茱莉安娜瑪格利斯擔任要角，卡斯吸引力罕有匹敵，「慾望城市：華麗下半場」號稱第2季要找回女主角的木工舊愛再度登場，也一樣很有噱頭。珍妮佛與莎拉潔西卡的面子之戰，還真不知鹿死誰手。

珍妮佛安妮絲頓雖然只有演技獲獎，賺錢的實力卻一級棒。圖／摘自imdb
珍妮佛安妮絲頓雖然只有演技獲獎，賺錢的實力卻一級棒。圖／摘自imdb

艾美獎 奧斯卡 八卦

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