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因醜聞被封殺？對拍片不再感興趣？伍迪艾倫宣布退休

記者蘇詠智／即時報導
伍迪艾倫宣告即將從導演工作上退休。（路透資料照片）
伍迪艾倫宣告即將從導演工作上退休。（路透資料照片）

86歲美國電影名導伍迪艾倫，宣告在拍攝完新片「Wasp 22」後，就會退下導演椅，未來主力轉往小說創作上，「Wasp 22」也是他執導的第50部電影，將在法國攝製，以法語發音。

伍迪艾倫曾經備受影壇推崇，尤其機敏的對白和犀利的人性觀察，讓他成為都會知性名編導的代表，曾以「安妮霍爾」得到奧斯卡最佳影片、導演等大獎，「漢娜姊妹」、「百老匯上空子彈」等也都是他的著名作品。然而他與曾是養女的順宜擦出愛火，又被和舊愛米亞法蘿所收養的女兒蒂倫控告他性侵，讓他的名聲嚴重敗壞，甚至在好萊塢形同被封殺，連曾經拍過他電影的提摩西夏勒梅等演員都公開表示後悔，令他顏面盡失，對於在美國拍片更感到氣餒。他最近兩部片「雨天．紐約 」和「Rifkin's Festival」都只在美國以外盛大上映，美國僅極少數戲院與場次。

日前伍迪在接受西班牙媒體訪問時表示，「Wasp 22」有可能是他的最後一部電影，他對拍電影已經不再感到興趣濃厚。他解釋：「我以前片子拍完之後，它們會在全國各地的戲院上映，現在拍完一部片，也許會在戲院裡放映4到6周，然後就到串流平台上架，或是在隨選視訊播出，這就不一樣了，對我來說就沒意思了。」他當導演超過半世紀，獲得不少電影大獎，現在卻在倒數的階段。

提到封刀之作「Wasp 22」，伍迪形容是像「愛情決勝點」的風格，他想寫的小說風格也偏沈重。

伍迪艾倫曾是各大影展常客，功力備受推崇。（路透資料照片）
伍迪艾倫曾是各大影展常客，功力備受推崇。（路透資料照片）

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