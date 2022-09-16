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女星才過世一個月 長子與舊愛已經開始爭產大戰？

記者蘇詠智／即時報導
安海契去世一個月，舊愛和兒子已經為遺產的處理槓上。（路透資料照片）
安海契去世一個月，舊愛和兒子已經為遺產的處理槓上。（路透資料照片）

天有不測風雲，卻不是每個人都能在生前都做好準備。曾經主演「六天七夜」、「火山爆發」等片一度在好萊塢相當搶手的女星安海契，8月發生嚴重車禍去世，但因為沒有來得及留下遺囑，引發長子荷馬拉芬和前男友詹姆斯塔珀的爭執，兩人都覺得自己才該有主導她的遺產處理，陷入各說各話的局面，令人感慨。

安海契原本亮麗的演藝事業，在她與艾倫狄珍妮絲的一段同性之戀造成爭議後，迅速走下坡，之好後她和攝影師柯曼拉芬結婚，婚後生了兒子荷馬，幾年後和男星詹姆斯塔珀合演影集「Men in Trees」假戲真做，彼此各自結束原本的婚姻後同居，又生了一個兒子亞特拉斯。當安海契與詹姆斯同居時，年紀還很小的荷馬常跟他們一起生活，也曾經一起出席公開活動，詹姆斯和荷馬頗像一對父子，怎料多年後因為安海契的遺產起了衝突，互相為敵。

詹姆斯堅稱和安海契交往時，曾接受她的託付代為處理遺產，用來好好的養大兩個兒子，再把財產交給兒子們處理，並且出示了相關的電子郵件，還稱荷馬才20歲又沒有正職，在安海契臨終前與她的關係也很疏離，並不是處理她遺產的理想人選，他更提出控訴，稱荷馬故意換掉安海契與小兒子亞特拉斯所著的房子的鎖，亞特拉斯根本沒辦法進去拿自己的東西，荷馬和亞特拉斯從安海契過世代現在都沒有聯絡，他絕對不相信荷馬對同母異父的弟弟還存著啥好意。

另方面，荷馬則向法庭申請自己成為處理安海契遺產的管理人員，並且把亞特拉斯的名字也寫上去，希望母親的遺產只留給他們兄弟倆，他的律師表示寧可透過法庭上的審理來決定遺產的歸屬，不想透過媒體喊話。

荷馬拉芬與同父異母的弟弟感情不差。圖／摘自IG
荷馬拉芬與同父異母的弟弟感情不差。圖／摘自IG
安海契（右起）、荷馬拉芬、詹姆斯塔珀曾一起出席活動，看來就像是一家人。（路透資料...
安海契（右起）、荷馬拉芬、詹姆斯塔珀曾一起出席活動，看來就像是一家人。（路透資料照片）

特拉斯 車禍 攝影

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