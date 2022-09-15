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時間管理大師？男星遭爆「一夜見3女」 正牌女友是歌手

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狗仔爆料內容。 (取材自微博)
狗仔爆料內容。 (取材自微博)

中國娛樂圈近來接連出事，先是傳出李易峰嫖妓被逮，網友更挖出網紅「Blase灣灣」曾是他的炮友，且該網紅也與其他男星熟識，引發喧然大波！近日知名狗仔劉大錘則爆料，參加《偶像練習生》爆紅的30歲男星岳明輝（岳岳）一夜會三女，其中一位還是女偶像。

知名狗仔劉大錘15日在直播中爆料，岳明輝一開始給人好印象，豈料有天卻收到匿名爆料表示男方疑似與女偶像交往，跟拍後赫然發現岳明輝一個晚上見了三個女性，宛如時間管理大師。他指出，岳明輝起先帶了禮物拜訪某女子住處，一小時後離開，隨後又與另一名女子見面，兩人摟抱後岳明輝還親女方臉頰、摸摸頭，關係看起來相當密切。最後，岳明輝則回到女偶像住處，據悉這名女偶像是《青春有你2》走紅的女星左卓，且是岳明輝的正牌女友。

對此，狗仔爆料畫面中第一名女子則出面解釋自己是素人女友，當天她單純幫岳明輝化妝，更曬出紅色盒子表示岳明輝當時手中拿的是宋的幫忙禮物與粉絲無關。而左卓對此回應：「單身謝謝...被拍到那天是聚會還有其他朋友，散了散了」。

岳明輝則在微博發文，並標註劉大錘說：「如果不是藝人的話，我真的要問候你全家了！」，隨後則開直播解釋，第一名女子是約好學化妝並曬出聊天紀錄，第二個女生是自己生命中特別要好的朋友，並稱左卓已經自己解釋就不多說。

岳明輝岳岳遭爆「一夜見3女」。 (取材自微博)
岳明輝岳岳遭爆「一夜見3女」。 (取材自微博)
狗仔爆料內容。 (取材自微博)
狗仔爆料內容。 (取材自微博)
狗仔爆料內容。 (取材自微博)
狗仔爆料內容。 (取材自微博)
左卓強調自己單身。(取材自微博)
左卓強調自己單身。(取材自微博)

李易峰 微博

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