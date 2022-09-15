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對英女王發表悼詞遭出征 港星羅家英刪文道歉

吉賽兒傳婚姻亮紅燈 與球星老公布雷迪分居

中央社紐約15日綜合外電報導
CNN報導，巴西超模吉賽兒(右一)與球星老公布雷迪(中)分居，正在解決婚姻問題。(Getty Images)
CNN報導，巴西超模吉賽兒(右一)與球星老公布雷迪(中)分居，正在解決婚姻問題。(Getty Images)

有線電視新聞網（CNN）報導，巴西超模吉賽兒與球星老公布雷迪的相處，正經歷一段困難時期，兩人目前處於分居狀態，正在解決婚姻問題。

吉賽兒（Gisele Bundchen）和布雷迪（Tom Brady）2009年結婚，婚後育有一子一女。

42歲的吉賽兒曾叱吒模特兒圈20年，於2015年告別伸展台。45歲的布雷迪是美式足球聯盟NFL傳奇四分衛，生涯拿過7座超級盃（Super Bowl）冠軍，他今年2月宣告退役，卻在40天後復出，現效力於坦帕灣海盜隊（Tampa Bay Buccaneers）。

據CNN報導，1名與這對夫妻關係密切的消息人士透露，兩人目前正在處理婚姻問題。另1名消息人士說，夫妻倆現在處於分居狀態。

坦帕灣海盜隊總教練鮑爾斯（Todd Bowles）表示，布雷迪8月向球隊請了11天的假「處理私事」。

吉賽兒日前接受知名雜誌Elle訪問，提到對於先生重返球場感到「憂心」。

吉賽兒說：「美式足球是非常暴力的運動，我有小孩，我希望先生能多陪伴在孩子身邊。我們為了此事一再溝通，不過最終每個人都要做出適合自己的選擇，他也有自己喜歡的事。」

布雷迪13日在他與葛雷（Jim Gray）共同主持的podcast節目上談到美式足球20多年來對他人生優先順序的影響。他說，「我已經23年沒過聖誕節和感恩節，我沒辦法幫我在乎、且在8月至元月底出生的人慶生，或是參加葬禮和婚禮」。

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