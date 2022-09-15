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快看世界／對英女王愛得瘋狂...粉絲家像王室博物館

對英女王發表悼詞遭出征 港星羅家英刪文道歉

延期1周…明天就要唱 田馥甄突拋「3個字」引暴動

記者林士傑／即時報導
田馥甄「一一」巡演將在高雄巨蛋連開4場。圖／本報系資料照
田馥甄「一一」巡演將在高雄巨蛋連開4場。圖／本報系資料照

田馥甄（Hebe）上周罹患腸胃型感冒嚴重失聲，緊急將4場「一一」巡演延至16日至19日，自宣布延期後專心靜養，稍早她更新社群動態喊話「明天見」，粉絲多數留言替她打氣，陳嘉樺（Ella）也說：「最好的時辰，最好的遇見。」讓不少粉絲期待Ella、Selina能跟Hebe合體。

由於上周在開演前20小時公告延期，讓不少專程南下或是專程請假的購票民眾氣炸，Hebe親自發文致歉，「邊看了大家的留言邊掉眼淚，完全能體會大家失望的心情，也理解大家的憤怒。真的對不起！」她生病後多管齊下，即便使用類固醇急救依舊掌握聲音，她表示：「腦中時不時想著後台的桌上，躺著四支醫生開了備著，每天晚上開演前兩小時，若萬不得已時，要往聲帶直接注射的類固醇。想著如果每天用這種方式演出，我會不會從此就真的失去我的聲音。」

對於造成粉絲行程大亂，她不敢奢求大家體諒，「我真誠地接受，充分地理解，也願意支持著大家，如果不再願意支持這場演出。真心希望我們都能找到安頓自己情緒的方式，在這場突如其來的意外裡得到平衡。」如今演出即將登場，Hebe想必準備好了，明起連著4天會在高雄巨蛋跟大家一起度過美好夜晚。

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