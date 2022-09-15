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英女王駕崩 「王冠」女星不捨首發聲「我很榮幸」

記者陳建嘉／即時報導
克萊兒佛伊曾在「王冠」飾演年輕時期的伊麗莎白二世女王，受訪時緬懷這位偉大的君王。(路透)
克萊兒佛伊曾在「王冠」飾演年輕時期的伊麗莎白二世女王，受訪時緬懷這位偉大的君王。(路透)

夯劇「王冠」描繪伊麗莎白二世自25歲繼位以來的女王之路，過程曲折且充滿戲劇性，隨著女王8日安詳離世，該劇的動向也引人注目，飾演年輕版女王的克萊兒佛伊，15日現身多倫多影展宣傳新片「女人們的談話」，首度提及對女王離世的不捨，「我很榮幸可以演譯她的人生當中的一小部分」。

克萊兒因演出「王冠」走紅影壇，還因此拿下金球獎視后，她曾多次公開感謝伊麗莎白二世，如今也強調她是人類歷史上不可多得的偉大領導人之一，「她團結了人民，她是尊貴、優雅的象徵，但我主要認為她同時也是一個傑出的母親、祖母以及曾祖母」。

奧莉薇亞柯爾曼在「王冠」飾演中年版伊麗莎白二世女王，更因此爆紅，片約不斷。圖／N...
奧莉薇亞柯爾曼在「王冠」飾演中年版伊麗莎白二世女王，更因此爆紅，片約不斷。圖／Netflix提供

在「王冠」飾演中年版女王的奧莉薇亞柯爾曼，同樣也有出席多倫多影展，她特別讚揚現任英王查爾斯獻給母親的真摯告白，「作為一個英國人，他的致詞非常美麗，這一切都關於愛、寬容與溫柔，我認為這就是女王一直想要傳達的美德，而查爾斯已經做到了」。

隨著女王辭世，「王冠」在串流平台的點擊數也再度狂飆，英媒「Deadline」更指出該劇第1季在Netflix全球排行榜重登前十名，在短短幾天之內，在北美地區創下1757萬小時的瀏覽量。

克萊兒佛伊曾在「王冠」飾演年輕時期的伊麗莎白二世女王，受訪時緬懷這位偉大的君王。...
克萊兒佛伊曾在「王冠」飾演年輕時期的伊麗莎白二世女王，受訪時緬懷這位偉大的君王。圖／Netflix提供

第5季則準備在今年秋天推出，故事內容將會講述女王的長子查爾斯與黛安娜如何決裂，也將提及黛安娜在巴黎碰上致命車禍，以及皇室如何應對她的離世等，還未上檔，就已讓不少劇迷引頸企盼，至於目前在拍的第6季，則因女王駕崩暫時停拍，據傳會修改部分劇情，如今是否已開始復工，外界還不得而知。

奧莉薇亞柯爾曼在「王冠」飾演中年版伊麗莎白二世女王，更因此爆紅，片約不斷。(歐新...
奧莉薇亞柯爾曼在「王冠」飾演中年版伊麗莎白二世女王，更因此爆紅，片約不斷。(歐新社)

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