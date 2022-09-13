李易峰被拘 嫖娼老司機揭「囚禁經歷」：恐是地獄級

李易峰在戲劇「暗夜行者」曾經入獄，想不到戲如人生。（取材自微博）

中國人氣男星李易峰 因為多次嫖娼遭北京 警方行政拘留，震驚中國社會。李易峰被列為劣跡藝人後，不但絕跡幕前，更被多個品牌解約。網友最好奇他被拘近況，日前一名網友分享自己因為嫖娼而被行政拘留的經歷，內容鉅細無遺披露了牢獄生活，並稱這是對養尊處優的明星來說，恐怕是「地獄級生活」，引人熱議。

香港01報導，這名「過來人」表示，在可容納20人的囚室大概住有17人，但只有4張床，除了睡覺時間，囚犯在其他時間不能上床。行政拘留時會發一個塑膠凳子，可讓獄友在靜坐時不用坐在地上。

獄中雖然失去自由，但生活十分規律，沒有手機等娛樂，大部分時間是靜坐及看片。伙食也不差，「過來人」表示，有吃到肉碎豆腐、番茄炒蛋等。

對於獄中行程皆是按表操課，「過來人」表示，早上6時半起床，梳洗後在7時10分吃早餐，早餐通常是一碗白粥。8時後看教育 片，之後打掃囚室，10時許做早操，11時吃中飯，之還有午睡時間，下午1時半起床，再看教育片，至4時吃晚飯，餐後看半小時財經節目，傍晚6時梳洗，6時半看新聞，7時後可看劇集。該名獄友表示當時是看《大江大河》，9時則要上床睡覺。

比較特別的是，有4名囚犯輪流當值，分四班制。分別是晚上9到12時，凌晨12時至2時、2時至4時，最後是4時至早上6時半。