粉絲千萬、不缺女人…男星為何要嫖娼？「合常理」

李易峰。 圖／摘自微博

中國男星李雲迪 、李易峰 相繼爆出嫖娼事件，這些擁有眾多粉絲的頂流巨星，身邊不缺對象，為何要去嫖？對此，中國知名專欄作家李月亮在「鳳凰網」撰文分析，並表示，「如果我們把具體疑惑列出來，逐個分析，就會驚訝地發現：確實很合常理啊」。

李月亮提到如黃海波、王全安、李雲迪、李易峰等人，前赴後繼，「堂堂頂流巨星，為啥要去嫖？這個問題讓很多人百思不解。」她先撇除不尊重女性的問題，提出問題，「他們為什麼不好好找個女朋友？」「仰慕者眾、千萬粉絲任挑，何需嫖娼？」「為什麼選擇嫖娼？」

她自問自答表示，男星不找個女友，除了經紀公司不贊成外，更主要的，是他們不滿足於只有一個女性伴侶，「他們（男星）有強大的能力，可以得到更多，身邊有鶯鶯燕燕纏繞。你非讓他老老實實安守一人，確實需要超人的定力。總之，別指望一個女人，就能滿足男明星，很難的。」

至於第二題，她認為，「仰慕者對你情深義重，沒見過面都能為你赴湯蹈火。這要是上了床，那還了得。你這邊想一睡了之，她那邊卻情難自拔。你得花多大的精力去善後。而明星最缺的就是精力，所以，不敢輕易招惹粉絲。」

而為什麼嫖娼？她也點出，「炮友不犯法，但符合男明星需求的實在太難找，也容易事後被爆料，留下後患。」而高級妓女就不太存在這些問題，金錢交易可能就成了男明星最省心爽利的精準選擇。

最後談到嫖娼合法還是非法問題，她提到從古至今，無論嫖娼合法還是非法，其實娼妓都一直存在，從來沒斷過。「說明性確實是人類一個非常剛的剛需。而越是如此，我們就越得謹慎。不能隨便打開放縱性慾的盒子。」也許到某天，人類文明達到了極高的程度，絕大部分人都足夠理性，有很強大的自製力，不會在低級慾望裡沉淪，嫖娼就能合法了，像在外面吃飯一樣。「但真的會有那麼一天嗎？反正……我是不信的」。