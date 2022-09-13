我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

數字驚人…未開電源電器「吃掉」家庭電費近四分之一

曾致5華人溺斃 一夜暴雨 紐約皇后區災區又淪為澤國

韓國爆笑電影「樂透大作戰」 她成「北韓IU」

記者黃保慧／即時報導
朴世婉「樂透大作戰」詮釋廣播兵。圖／采昌提供
朴世婉「樂透大作戰」詮釋廣播兵。圖／采昌提供

獲譽為「南韓年度票房黑馬」的爆笑神片「樂透大作戰」，在全片清一色男演員當中，女星朴世婉的加盟，可說是「萬綠叢中一點紅」；而她在片中演繹被喻為「北韓IU」的廣播宣傳隊士兵，將以潑辣的形象，在片中展現舞蹈、唱歌等多才多藝魅力。

影片來源：YouTube Fun Movie放電影

朴世婉為了飾演北韓軍人，不僅勤練敬禮的角度與姿勢，更花費一個月時間，努力進行北韓語的練習，甚至還特別聆聽玄彬在電影「機密同盟」跟電視劇「愛的迫降」中的角色發音，務求用乾淨利落的北韓語演技，為這搞笑又剛毅的角色注入立體感。

由於本片聚焦一張樂透頭彩引發的南北韓彩券爭奪戰，當問到自己會不會買彩券時，朴世婉也笑稱：「我比較務實，本來就不太會買彩券，想說不可能會中獎的。唯獨某次我走在路上被鳥屎砸中，媽媽認為有徵兆讓我買，結果還是沒中。」

朴世婉「樂透大作戰」詮釋廣播兵。圖／采昌提供
朴世婉「樂透大作戰」詮釋廣播兵。圖／采昌提供

「樂透大作戰」是27歲女星朴世婉，繼2020年電影「盜墓同盟」之後，時隔兩年再度演出的大銀幕作品。她在片中飾演負責對南韓進行宣傳廣播的北韓宣傳兵「妍希」。不僅擁有讓兩韓軍人都瑟瑟發抖的無敵「潑辣口才」，更被喻為「北韓IU」，並還展現舞蹈、唱歌等多才多藝魅力。

朴世婉回憶接演本片的契機：「我獨自前往濟州島旅行時，在回程的機場讀了這部作品。從上飛機開始讀，劇本實在太搞笑了，讓我一讀就停不下來，直到下飛機剛好讀完，就馬上跟公司表達想要接演的意願。也因為故事實在太有意思，很好奇會怎麼表現出來。」

也因為她是片中唯一的女性主角，讓她自我剖析：「妍希非常坦率又唐突，同時也有呆萌的一面，讓我從她的坦率中感受到魅力。尤其我比角色更加膽小，所以當遇到這樣的角色時，反而更能吸引我。」

由於必須穿軍裝，讓她剛開始覺得很彆扭：「不過哥哥們都說軍裝很適合我，所以穿起來很舒服。拍攝現場的氣氛非常溫馨，大家都對我很好。」

朴世婉「樂透大作戰」詮釋廣播兵。圖／采昌提供
朴世婉「樂透大作戰」詮釋廣播兵。圖／采昌提供

北韓 電影 南韓

上一則

李易峰多次嫖娼被拘 分析：栽在大數據掃黃

下一則

永恆叛逆 法國新浪潮之父高達開創電影語言革命

延伸閱讀

韓國不滿歷史年表遭更改要求糾正 遭中國冷回

韓國不滿歷史年表遭更改要求糾正 遭中國冷回
呼應核武政策法制化 北韓海報再出現核子飛彈

呼應核武政策法制化 北韓海報再出現核子飛彈
法新浪潮電影教父高達辭世 馬克宏：痛失國寶

法新浪潮電影教父高達辭世 馬克宏：痛失國寶
慶祝國家舞蹈日 甘迺迪中心9月15-17日邀共舞

慶祝國家舞蹈日 甘迺迪中心9月15-17日邀共舞

熱門新聞

網友爆料李易峰在海口拍戲時，嫖妓玩選妃遊戲，更貼出他在挑選觀賞成人動畫的照片。(取材自微博)

李易峰私密床照瘋傳 爆選妃「一次玩8P」嫖過未成年

2022-09-11 22:08
李連杰和兩個女兒共同合照。（取材自Instagram）

59歲李連杰回春陪逛街 女兒穿中空裝絕美好身材不輸媽

2022-09-05 21:45
劉德華與好友杜汶澤決裂。（取材自微博）

曾邀他當伴郎 杜汶澤揭與劉德華「結仇內幕」

2022-09-12 02:26
沈月有著最美星二代之稱。（取材自Instagram）

沈月盡得邱淑貞遺傳 驚人上圍超豐滿秀傲人曲線

2022-09-05 23:35
楊丞琳遭導演汪怡昕爆料私下惡行，經紀人回應了。（取材自Instagram）

名導揭楊丞琳私下惡行 「糟蹋人的事也沒少幹」

2022-09-08 18:28
楊丞琳於社群發影片慶祝「曖昧」17周年。(取材自Instagram)

楊丞琳「吃海鮮奢侈」被罵翻 唱「曖昧」洗白秀初心

2022-09-09 07:43

超人氣

更多 >
包竟這樣被盜 華女氣得崩潰跳腳大哭

包竟這樣被盜 華女氣得崩潰跳腳大哭
仍不受歡迎？梅根想握手 「英民眾裝沒看見」畫面瘋傳

仍不受歡迎？梅根想握手 「英民眾裝沒看見」畫面瘋傳
喬布斯家裡八年沒沙發 竟然是為了她

喬布斯家裡八年沒沙發 竟然是為了她
男女公車上演活春宮 乘客嚇阻竟遭回嗆「他有自閉症」

男女公車上演活春宮 乘客嚇阻竟遭回嗆「他有自閉症」
美新大學排名：普林斯頓第1 MIT第2 但榜單標準引質疑

美新大學排名：普林斯頓第1 MIT第2 但榜單標準引質疑