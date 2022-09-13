韓國爆笑電影「樂透大作戰」 她成「北韓IU」

朴世婉「樂透大作戰」詮釋廣播兵。圖／采昌提供

獲譽為「南韓 年度票房黑馬」的爆笑神片「樂透大作戰」，在全片清一色男演員當中，女星朴世婉的加盟，可說是「萬綠叢中一點紅」；而她在片中演繹被喻為「北韓 IU」的廣播宣傳隊士兵，將以潑辣的形象，在片中展現舞蹈、唱歌等多才多藝魅力。

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朴世婉為了飾演北韓軍人，不僅勤練敬禮的角度與姿勢，更花費一個月時間，努力進行北韓語的練習，甚至還特別聆聽玄彬在電影「機密同盟」跟電視劇「愛的迫降」中的角色發音，務求用乾淨利落的北韓語演技，為這搞笑又剛毅的角色注入立體感。

由於本片聚焦一張樂透頭彩引發的南北韓彩券爭奪戰，當問到自己會不會買彩券時，朴世婉也笑稱：「我比較務實，本來就不太會買彩券，想說不可能會中獎的。唯獨某次我走在路上被鳥屎砸中，媽媽認為有徵兆讓我買，結果還是沒中。」

朴世婉「樂透大作戰」詮釋廣播兵。圖／采昌提供

「樂透大作戰」是27歲女星朴世婉，繼2020年電影「盜墓同盟」之後，時隔兩年再度演出的大銀幕作品。她在片中飾演負責對南韓進行宣傳廣播的北韓宣傳兵「妍希」。不僅擁有讓兩韓軍人都瑟瑟發抖的無敵「潑辣口才」，更被喻為「北韓IU」，並還展現舞蹈、唱歌等多才多藝魅力。

朴世婉回憶接演本片的契機：「我獨自前往濟州島旅行時，在回程的機場讀了這部作品。從上飛機開始讀，劇本實在太搞笑了，讓我一讀就停不下來，直到下飛機剛好讀完，就馬上跟公司表達想要接演的意願。也因為故事實在太有意思，很好奇會怎麼表現出來。」

也因為她是片中唯一的女性主角，讓她自我剖析：「妍希非常坦率又唐突，同時也有呆萌的一面，讓我從她的坦率中感受到魅力。尤其我比角色更加膽小，所以當遇到這樣的角色時，反而更能吸引我。」