李易峰多次嫖娼被拘 分析：栽在大數據掃黃

李易峰因多次嫖娼遭北京警方行政拘留。(中新社資料照)

中國人氣男星李易峰 因為多次嫖娼遭北京 警方行政拘留，震驚中國社會。綜合中媒與多名律師分析，李易峰是因為一起違法犯罪案件被「順藤摸瓜」抓到的，他是栽在「大數據掃黃」偵查手段。

北京市公安局11日晚間通報，近期，北京警方在偵破一宗違法犯罪案件中，將演員李某某（男，35歲）查獲，該人對多次嫖娼的違法事實供認不諱，其已被依法予以行政拘留。官媒事後指被拘的就是李易峰。

野馬財經報導引述江蘇陽晨律師事務所律師張鵬宇指出，嫖娼在中國屬於違法行為，一般不構成犯罪，通常會被處以15日以下行政拘留，多次嫖娼最多可處20日行政拘留，罰款至多人民幣5000元（約722美元）。

南京市公安局江寧分局網安大隊副大隊長王海丁在其微博 「江寧婆婆」發文分析，李易峰是北京警方在「偵破一起違法犯罪案件中」查獲的。注意，李的多次嫖娼行為是「違法」，依法予以「行政拘留」。違法和犯罪，是兩個不同的概念。

王海丁指出，本案說人話就是，李易峰算是「順帶的」。所以這個瓜本質上其實是個「順藤摸瓜」。

另據微博網傳消息稱，女方是性工作者，在「服務」李易峰之前就已經被警方盯上，而李易峰則在嫖娼期間「踩雷」，遭到拘留。

報導提到，2021年10月，知名鋼琴演奏家李雲迪也因嫖娼被北京警方查獲並予以行政拘留。當時有微博大V爆料，警方是在查獲某違法窩點後，才從涉事女孩供出的服務對象中發現了李雲迪。

前有李雲迪，後有李易峰，先後都因為嫖娼被抓。人們好奇究竟警方是如何發現的？報導引述北京一名律師分析，這和支付方式從現金變成行動支付相關。

律師指出，從前的買淫賣淫違法行為透過現金交易，不容易追溯。但是手機支付後交易紀錄一直存在，抓一個小姐從收款紀錄中可以挖出一群嫖客，抓住一個嫖客又能發現一群小姐，從大數據視角看，支付一次就被上傳到賣淫網路的一個節點上，只要查得嚴格，總是會被發現。

據報導，在一次清查行動中，某地網路公安利用大數據自動鎖定了一些經常在晚上9時以後有規律地進行大額轉帳收款的用戶。經調查，發現這些用戶多是20至35歲間的女性，無正式工作，卻長期居住於高檔公寓，並時常出入高級酒店、足浴按摩、洗浴中心等場所。

不僅如此，中國警方在抓捕違法人員後，還會繼續追查。據浙江省2022年上半年處罰公示，嫖娼被抓的人員數量是賣淫被抓的近4倍，大多數是事後追查到的。

多名律師也在微博發文分析，警方採取摸藤式掃黃，賣淫的被抓，會查過往轉帳，李易峰事後被抓坦承不諱，顯見他的後台大數據，都被有關部門掌握了。