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泰勒絲嫁不嫁竟成羅生門 英俊小生男友求婚與否變懸案

記者蘇詠智／即時報導
喬歐文和樂壇天后女友的感情很穩定，外界預期結婚只是遲早的事。（路透資料照片）
喬歐文和樂壇天后女友的感情很穩定，外界預期結婚只是遲早的事。（路透資料照片）

樂壇天之驕女泰勒絲，事業表現亮眼，感情生活也受到關注。她和李安捧出的「比利·林恩的中場戰事」英國小生喬歐文交往快6年，比她過去的每一段戀情都要長久，也一反她之前談感情的高調，變得很低調、不張揚，外界認為她終於找到真命天子，亦好奇兩人究竟何時要結婚。不過八卦刊物對此卻有完全相反的描述，讓人傻傻看不清楚。

最新一期「Us」雜誌直接宣布「泰勒絲的愛情故事將有快樂結局」，稱喬歐文已經求婚，泰勒絲在設想如何告知樂迷，有可能透過新歌的歌詞，或是新專輯裡的小細節，當做驚喜彩蛋，不過該雜誌引述的消息來源保證：「接下來的2、3個月內就會公開好消息了。」似乎頗值得粉絲期待。

然而最新「國家詢問報」卻稱泰勒絲與喬歐文固然穩定交往，彼此感覺仍如熱戀時期一樣好，可是喬歐文沒辦法鼓起勇氣求婚，深怕一但求婚，反而詛咒到這段感情，將會失去現在的幸福，泰勒絲也沒有想要逼他。

早先媒體曾傳兩人秘密訂婚，結果泰勒絲趁和喬歐文一起公開出現時，手上完全沒戴戒指，含蓄反駁訂婚傳聞，現在外界更難得知他們的戀情近況，無怪乎不同雜誌對於他們的感情有不同的說法。

泰勒絲是否已接受男友求婚？各方眾說紛紜。（路透資料照片）
泰勒絲是否已接受男友求婚？各方眾說紛紜。（路透資料照片）

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