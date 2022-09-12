楊紫瓊重逢「神鬼傳奇3」布蘭登費雪 變化最大卻是她

楊紫瓊（左起）、布蘭登費雪、梁洛施曾一起到東京宣傳「神鬼傳奇3」。（路透資料照片）

今年因為「媽的多重宇宙 」在美叫好叫座、事業攀上新高峰的楊紫瓊 ，近來成為各電影節的熱門人物，也被視為入圍明年奧斯卡 影后的強棒。日前她在多倫多影展上接受表揚，巧的是，本屆影展另一位焦點影星，正是她在14年前合作「神鬼傳奇3」的布蘭登費雪，兩人一見面立刻來個熱情擁抱，網友看到他們的最新合照，忍不住驚呼「昔日回憶都回來了」。

楊紫瓊和布蘭登費雪都是明年奧斯卡獲得提名、甚至得獎的熱門人選，前者在「媽的多重宇宙」被譽為從影以來最佳演出之一，後者在「鯨魚」增胖扮演男同志，也贏得熱烈好評，被認為會令其演藝事業東山再起，剛巧兩部片在美國是同一家影片公司發行，網友不禁留言道：「明年的奧斯卡帝后，拜托讓這成真吧！」

當年在「神鬼傳奇3」，布蘭登費雪再一度扮演系列男主角瑞克，楊紫瓊則演長生不死的女巫，兩人的孩子在冒險中發生感情。飾演楊紫瓊女兒的梁洛施，就是因為拍攝這部片經由楊紫瓊牽線認識了首富之子李澤楷，彼此交往後生了3個兒子，卻始終沒結婚，讓外界一直關心梁洛施是否得到任何經濟上的支援。當年布蘭登費雪、楊紫瓊、梁洛施曾一起到東京宣傳「神鬼傳奇3」，14年後彼此都走過曲折的人生道路。